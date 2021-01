Chubut | Igon: “Massoni es un burro y solo es funcionario por ser amigo”

El diputado nacional Santiago Igon cuestionó al ministro de Seguridad de Chubut por sus dichos sobre los planes sociales y los bolsones de alimentos.

“Hay que dejar de ser planeros y dar bolsones de alimentos. Yo soy partidario de que la gente aprenda a administrar un sueldo”. Esa fue la frase del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, que despertó la indignación de gran parte de la dirigencia política provincial.

Uno de los que recogió el guante fue el secretario de Obras Públicas de Trelew, Sebastián De La Vallina. “Hablar de planeros es faltarle el respeto a las personas a las que el Estado les da una oportunidad para salir adelante”, dijo.

“En esta pandemia es cuando más debemos estar presentes. Quizás Massoni está demasiado enfocado en la seguridad para ver la necesidad de la gente”, ironizó el funcionario de Adrián Maderna.

Sin embargo, quien fue más duro con el titular de la cartera de Seguridad fue el diputado nacional Santiago Igon. “Es un ministro que le falta el respeto cotidianamente a la clase política y a cada ciudadano de la provincia y empieza a traspasar ciertas líneas. Si sus propios compañeros de gabinete, su gobernador y la propia dirigencia política de los partidos mira para otro lado, termina siendo cómplice”, sostuvo el legislador en diálogo con El Patagónico.

Igon fue categórico a la hora de calificar al funcionario provincial. “Massoni es un burro”, afirmó y aseguró que “es alguien que le hace mucho daño a la política y al Gobierno provincial. Hay límites no se le puede andar diciendo a alguien que es un planero porque detrás de esa frase hay una persona que no la ha pasado bien o que no ha tenido trabajo y más sabiendo que es parte de un Gobierno provincial que no ha generado un solo puesto de trabajo. Y tampoco generó un tipo de programa para fomentar el trabajo. Además está diciendo que hay que saber administrar sueldos cuando está debiendo tres sueldos y el aguinaldo”, cuestionó.

“AMIGO DEL GOBERNADOR”

El diputado nacional no sabe cuál es el objetivo de Massoni. “Yo la verdad es que no sé qué es lo que busca Massoni. Me importa poco. La verdad es que de un burro no se puede esperar más que una patada”, indicó.

Y destacó que este tipo de declaraciones son una advertencia para la dirigencia política. “El silencio nos transforma en cómplices. Si todos nos podemos de acuerdo en que este hombre no puede estar más en la función pública va a ser más fácil decirle al gobernador. Si el gobernador no escucha a esta altura, ya estaría siendo cómplice de las cosas que dice el ministro”, aseveró.

En este sentido, Igon subrayó que el titular de la cartera de Seguridad provincial debe dejar su cargo y que lo único que lo sostiene actualmente es su amistad con Arcioni.

“Massoni debería dar un paso al costado hace rato. Massoni nunca debería haber sido funcionario de la provincia. No ha tenido nada que ver con la posibilidad de tener una buena gestión. Tiene un rastrojero haciendo humo y así va trabajando en la provincia. Nunca debería haber sido ministro de Seguridad ni de Gobierno. Solamente lo es por ser amigo de Arcioni y no por capacidad política ni por capacidad en el Estado”, concluyó Igon.