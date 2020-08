Chubut | Jornada de manifestación del sector de la salud provincial en Trelew

Trabajadores y trabajadoras de Salud realizaron una jornada de manifestación frente al Hospital de Trelew, que se replicó en toda la provincia en el marco de un paro por 48 horas que comenzó hoy y que mañana también se continuará.

En Trelew, específicamente se realizó una asamblea, manifestación y se marchó por la ciudad para poner nuevamente visibilidad en los reclamos y la deuda que tiene el Gobierno con el sector de salud.

«Este miércoles, en el Ministerio de Salud, a las 10 de la mañana nos recibe el Gobierno a toda la intergremial, junto a otros sindicatos representativos de salud para poder tratar los puntos que ya tienen bastante tiempo en los reclamos» relató Andrea Leonett Alcasay integrante del SISAP.

«Por esto también este paro sirve para que el Gobierno sepa que estamos dispuestos a seguir en la calle si no accede a nuestros reclamos. Estamos dispuestos al dialogo con el Gobierno y hace tiempo que no nos reciben, por eso esperamos que finalmente nos den respuesta a los reclamos que llevamos adelante, por ejemplo los trabajadores y trabajadoras de salud hace dos meses que no cobramos el sueldo, no tenemos noticias sobre el aguinaldo, falta recurso humano en áreas criticas, con precarización laboral y son muchos los reclamos que tenemos porque el sistema de salud de Chubut se mantiene gracias al esfuerzo de los trabajadores» finalizó Leonett.