Chubut | La nafta con un 50% de rebaja para mercantiles

El viernes se inauguran las oficinas de la mutual del SEC. Los mercantiles tendrán un descuento en combustible si toman vacaciones en Chubut.

El próximo viernes quedarán oficialmente inauguradas las flamantes y modernas oficinas de la mutual del Sindicato de Empleados de Comercio ubicadas en Mitre y Gales de Trelew. “Se brinda servicios no sólo para los trabajadores de comercio si no también para aquellos gremios que hacen convenios de reciprocidad” expresó el secretario general del SEC Alfredo Béliz al enumerar también una serie de beneficios económicos para sus afiliados que incluye, entre otros, la cobertura del 50% del combustible que se utilice al vacacionar en la provincia.

Béliz indicó que “daremos beneficios también a trabajadores que utilizan la tarjeta SUBE, va a tener un beneficio importante. Y el trabajador que concurre en bicicleta tendrá un seguro gratuito, va a haber una cobertura segura. La novedad es que también habrá un beneficio en el 50% del combustible para cualquier trabajador que quiera hacer sus vacaciones dentro de la provincia”.

“Las propuestas las vamos a plasmar. Que lo absorban los impuestos el Estado Provincial. Está caro irse de vacaciones. Están llegando los días que los trabajadores tienen que hacer uso de sus licencias”, reveló.

Pospandemia

Consultado respecto a la situación del sector comercial, dijo Alfredo Béliz que “estamos mejor que el año pasado pero no tan bien como antes de la pandemia. No recuperamos el pleno empleo que existía. No alcanza el salario. Siempre cuando lo planteamos en paritaria de qué sirve el 42% si el costo de vida lo supera. A partir de ahí, creemos que son difíciles”, puntualizó.

Y agregó: “Se ve una recuperación mínima pero valedera. La pandemia nos castigó mucho. El sector gastronómico fue muy afectado. Esta recuperación en la economía y la movida de la construcción, municipal, obra pública, ayuda que se empiece a reactivar. Ojalá se pueda generar más empleo”

“Obras sociales fundidas”

Admitió además que “las obras sociales sindicales están fundidas. Con el aporte que hacemos y el valor de la salud se genera una asimetría importante que hay que resolver para que nos permita que el trabajador pueda atenderse al primer nivel con el bono. Hoy no consiguen médicos. Está sucediendo que tenemos que atender no solo a obras sociales sindicales”, reveló.

Las PASO

Alfredo Béliz hizo un análisis del resultado de las PASO celebradas el domingo pasado. “Fue un golpe muy fuerte al peronismo. Hay muchas cosas por resolver. No puede ser que los jubilados estén como estén, que la salud esté como esté. Que no alcance el salario”.

“La ciudadanía interpretó eso y no lo llamo voto castigo sino un tema que el ciudadano dice que después de la pandemia se puede mejorar la economía. Hay un alto porcentaje de desempleo que castiga tanto como la salud. Hay gente que tiene las 2 vacunas pero no llega a fin de mes. Si no lo analizamos para noviembre va a ser similar a esta elección. El 18 de octubre hay movilización del movimiento obrero por el salario justo. Será la más grande de la historia de toda la argentina”, concluyó.