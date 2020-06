Chubut | Linares lanzó su precandidatura a senador nacional

El ex intendente de Comodoro Rivadavia aseguró su objetivo político inmediato será postularse como candidato a senador nacional en representación del «modelo nacional y popular».Anticipó que un año antes comenzará a recorrer la provincia para aunar voluntades.

Carlos Linares, ex intendente de Comodoro Rivadavia, ratificó a La Posta Comodorense Radio que se lanza como precandidato a la senaduría nacional por el Partido Justicialista y el Frente de Todos de Chubut.

«Está decidido que vamos a jugar a la senaduría nacional, vamos a trabajar con tiempo y aunque falta un año iremos caminando para tener el mayor acompañamiento posible», aseveró Linares.

El ex jefe comunal comodorense agregó que «El partido va por un lado y las elecciones por otro, hay una posible elección que sería en octubre pero hay que ver cómo avanza el tema de la pandemia; mientras vamos a esperar que el Tribunal de Disciplina defina la incorporación de compañeros que estuvieron en otras listas».

Linares explicó que «Venimos hablando del tema de mi candidatura desde hace tiempo con compañeros de toda la provincia y lo hacemos con mucha esperanza y una nueva idea para fortalecer los distintos sectores, en el transcurso de los meses veremos cuál es el acompañamiento».

Para el ex intendente, «Tenemos el convencimiento de que podemos aportarle mucho al gobierno nacional y a la compañera Cristina Fernández, pero esto no quita ni saca la aspiración de cualquier otro compañero a candidatearse».

Tras indicar que aún no habló del tema con el intendente Juan Pablo Luque, sostuvo que «Si yo estuviera en la función pública seguramente no lanzaría ninguna candidatura durante la pandemia, pero no estoy ocupando ningún cargo público y por buscaré empezar a caminar con tiempo para conseguir el acompañamiento de los distintos sectores».