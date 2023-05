Chubut | “Loma” Ávila justifica su pase a JxC: “Estamos acá porque nos expulsaron, no porque queremos”

“Todos sabían lo que iba a pasar pero nadie hizo nada”, afirmó Ávila.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del sur del Chubut, Jorge Ávila, recorrió junto a la diputada nacional y candidata a la intendencia de Comodoro Rivadavia Ana Clara Romero, instalaciones petroleras en la zona de Cerro Dragón. Hubo contacto con los trabajadores y se hizo referencia al proyecto de Recuperación de Cuencas Maduras que impulsa Juntos por el Cambio.

“Loma” Ávila lamentó la situación en la Cuenca del Golfo San Jorge a partir de la irrupción de Vaca Muerta en Neuquén. “Nos duele ver como se ha caído el yacimiento y decir que tenemos 20 despedidos en Tecpetrol. Cada vez va a ser más difícil porque es parte de un problema cuando la producción cae. Todos miran para otro lado y eso pasó en la ciudad. Si no salen equipos, no hay más producción y no se abre la exportación, no tenemos solución”.

El dirigente lamentó la falta de respuestas. “Por eso tomamos la decisión que tomamos, la de acompañar a Nacho Torres a la Gobernación y a Ana Clara en la Intendencia. Es el mensaje que vinimos a transmitirle a los compañeros en las bases”, expresó ayer el secretario general petrolero.

“Todos sabían lo que iba a pasar pero nadie hizo nada”, resumió Ávila quien reconoció haber sido “expulsado” del justicialismo. “Hay que escuchar las cosas como son. Nos expulsaron y estamos acá por eso, no porque queremos. Si no estaríamos peleando igual del otro lado, porque de brazos cruzados nunca nos hemos quedado. Estamos de este lado porque encontramos el mecanismo para poder hacerlo y no solamente fue juntarnos con Torres y Ana Clara sino con todos los que tenían intereses políticos a nivel de ese partido, cuando logramos el consenso; aceptamos y estamos acá, afrontando una difícil y muy dura de la cual saldremos adelante”.

Ávila se mostró optimista ante un posible descubrimiento de un yacimiento no convencional en Río Gallegos que podría generar 3 mil puestos de trabajo. “Con Claudio Vidal compartimos la pelea por el Golfo San Jorge. Si se descubre una mini Vaca Muerta, es lo mejor que le puede pasar a Santa Cruz. Ojalá sea productivo y permita pelear por la reparación histórica en materia energética”.

“Tienen que dejarnos exportar al cien por cien. Tenemos una barrera y debemos dejar un porcentaje para la producción local. ¿Si tienen tanta producción en Neuquén para qué quieren el 60 por ciento nuestro?”, planteó el dirigente poniendo en duda el futuro del recurso. “Las pymes pueden buscar su calidad pero así como pelean en Vaca Muerta, también tienen que pelear acá. Hay cada vez menos gente y las empresas no toman personal. Neuquén no tiene la culpa, tienen gran actividad y los felicitamos”, dijo “Loma” quien anticipó un acompañamiento a la medida de fuerza que se impulsa en aquel yacimiento en demanda de mayor seguridad.

“Hoy empieza a hablar de petróleo, que hablen del tema por nosotros. Ya logramos ponerlo en la mesa, veremos quién gana pero ya hay un compromiso. Hay que hablar cosas serias, aportando cosas reales y sin peleas innecesarios. Gracias a que nos fuimos, todos hablan del petróleo”, finalizó.