Chubut | Los gremios docentes anunciaron un paro para el martes y miércoles de la semana próxima

Lo confirmó el secretario general de ATECH, Santiago Goodman acompañado de otros referentes sindicales, en las puertas del Ministerio de Educación, luego del fallido cuarto intermedio con el que debía continuar este jueves la negociación paritaria. La medida de fuerza, en principio de 48 horas, incluirá una movilización para el segundo día.

“Nos hicimos presentes con todos los reclamos; la recomposición y aumento salarial, de la devolución de los días descontados a los compañeros con licencia o de dispensa por Covid-19, y hasta en algunos casos compañeros con licencia por maternidad, que le descontaron desde 20 mil a 50 mil pesos de sus salarios. Se planteó este cuarto intermedio para que hoy traigamos todos los casos y se pudieran resolver, y además avanzar en la negociación de aumento y recompensación del salario”, recordó Goodman.

“El ministro Grazzini (Gobierno y Justicia) no vino, el ministro Antonena (Economía) no vino, y la decisión colectiva de los trabajadores y trabajadoras de la educación la semana pasada con mandatos escolares de paro de 48 horas, conforme a lo que ha decidido el Consejo Directivo de la ATECH, es que tendremos paro el martes y miércoles de la semana que viene, junto con UDA, AMET y seguramente los compañeros de SADOP, aunque ellos deben resolverlo de manera orgánica”, anunció el secretario general de la ATECH.

“Es una vergüenza que nos convoque para tomarnos el pelo, esta reunión había sido convocado por los ministros Grazzini y Antonena, venimos a buscar una respuesta a nuestro pedido de recomposición salarial, nosotros necesitamos en el caso de la docencia de gestión privada que esta negociación se abra y se dé porque es nuestro piso salarial para después negociar con nuestros empleadores”, criticó por su parte la secretaria general de SADOP, Carolina Rubia.

“Venimos, esperamos y nos vuelven a decir que apuestan al diálogo que no se concreta porque no hay otra parte con quien poder dialogar, se sienta la ministra de Educación (Florencia Perata) que no tiene ningún tipo poder de decisión ni personal ni mucho menos política, salimos a la puerta y cuando quisimos volver a ingresar no nos los permitieron, es desgastante no tener respuestas”, cuestionó.

“Les propusimos que llamaran a los ministros, que nosotros teníamos tiempo para esperar en pos de tener esa conversación, pero no sucedió”, remarcó Rubia.

“La falta de respeto tiene que ver mucho con los compañeros de UDA y AMET que vinieron de Comodoro específicamente para esta reunión y se tuvieron que ir sin nada”, reprochó por su parte la secretaria gremial de ATECH, Marcela Capón.

“No quisimos firmar un acta porque la ministra Perata expresó que no iban a venir los demás ministros y que proponía un cuarto intermedio de 10 días hábiles, una vergüenza”, sostuvo.

“Han descontado por paro, cuando no ha habido paros, sino retenciones, además de licencias y dispensas. Les presentamos 83 fojas con los reclamos exigiendo las devoluciones”, insistió Capón.

“Seguiremos consultando para ver como seguiremos el plan de lucha mientras el Gobierno siga sin escuchar y sin responder. Seguramente vamos a convocar una movilización para el miércoles”, advirtió.

“Hay sectores de la Provincia que no han tenido un solo día de clases y mucho menos la posibilidad de la virtualidad, pero compañeros y compañeras, maestros y profesores, han decidido ir caminando, en bote o en auto a llevar el material educativo, eso es responsabilidad del Gobierno”, recriminó Goodman.

“Estamos publicando y denunciando los casos de aquellas escuelas que no están en condiciones, lo mismo que la falta de recorridos de los colectivos escolares en zonas cercanas como Bethesda, La Angostura, 28 de Julio, Ruta 7, Treorcky, al día de hoy nos plantean que recién están haciendo los pliegos para la licitación. Si los pibes de esos lugares tuvieron una posibilidad educativa fue porque muchos maestros y maestros, profesores y profesoras, decidieron ir a donde vive cada uno”, enfatizó.

“No lo vamos a celebrar, vamos a seguir denunciando que la responsabilidad del caos educativo de la Provincia desde el 2018 es del gobernador Mariano Arcioni”, sentenció.