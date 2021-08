Trelew | Yauhar: “Arcioni debería ser más reflexivo, porque no ha caminado muchos las calles”

Lo sentenció el Secretario Coordinador de Gabinete de Trelew en diálogo con Radio 3, quien consideró que las declaraciones del Gobernador respecto al Municipio y la seguridad “no aportan nada, son desmedidas y están fuera de lugar”. Yauhar cuestionó que Arcioni haya recomendado escuchar a la gente cuando “se ha tenido que preservar en sus oficinas porque no era bienvenido” y sentenció que el Intendente “no va a los actos porque tiene que estar en Buenos Aires buscando las obras que él no trae”.

El Secretario Coordinador de Gabinete de Trelew, Norberto Yauhar, respondió este jueves en diálogo con Radio 3 a las declaraciones del gobernador Mariano Arcioni respecto a la Seguridad en la ciudad y la reunión del lunes pasado con la CICECh.

En este sentido, lamentó las expresiones considerando que “no aportan nada” y subrayando que en la reunión “el 95% de las expresiones fueron sobre la seguridad. Nadie escapa al análisis de un problema grave que tiene Trelew en Seguridad y que tiene que resolverse en el marco de la Seguridad, con muchos más actores”.

Evaluó que “es un esfuerzo grave que tenemos que hacer en una situación graves es donde nos tenemos que enfocar. En este marco, tenemos que tener una visión fuera de campaña y las declaraciones del Gobernador no aportan absolutamente nada”, sentenció.

Apuntó que el Mandatario “se monta en una situación donde la que tiene que dar la mayor cantidad de respuestas es la Provincia”, replicó, detallando que “la mayor coincidencia de todos los presentes fue que tenemos 4 años sin clases, no hay obras públicas y la policía no tiene equipamiento”.

“El problema es realmente grave y se lo trata de minimizar desviándolo a la parte final de un comentario valedero por el enojo de una vecina”, sostuvo en referencia a la mujer que habló del Municipio como una “madriguera”.

En este tono, cuestionó que el Gobernador haya recomendado al Intendente y el Municipio escuchar a la gente cuando “no ha caminado muchos las calles en el último tiempo porque se ha tenido que preservar en sus oficinas, porque no era bienvenido”.

“Estas declaraciones del Gobernador no tienen nada que ver con la situación, porque muchas de estas situaciones son causadas porque Chubut en estos últimos años ha vivido una situación lamentable, que nos ha llevado a que todos los sistemas colapsen”, continuó.

Insistió en que “terminar una reunión de estas características y salir a hacer una declaración como la de ayer, poniendo el dedo sobre responsabilidades municipales cuando todos saben que la Educación, la Salud y la Seguridad son responsabilidad del Gobierno provincial, de mínima, son declaraciones desmedidas y fuera de contexto”, apuntó.

Yauhar también hizo mención a las expresiones del gobernador Arcioni, que sostuvo que el intendente Adrián Maderna no va a los actos de obras para la ciudad, disparando que el Intendente “no va a actos porque tenemos que estar en Buenos Aires buscando las obras que él no trae”.

“Hay un montón de obras que gestionamos y sostenemos gestiones de Provincia, callados la boca, pero eso no tiene una contracara y esa contracara a veces cae en responsabilidad de la Intendencia”, continuó.

“Me parece que cuando el Gobernador hace apreciaciones, ahora que se puso al día con algunos sueldos, son desmedidas y fuera de lugar”, insistió.

Lamentó así que “tenemos que perder tiempo en contestar algunas aseveraciones, que me parecen fuera de lugar, sobretodo en manos de un Gobernador -quien- tendría que ser más reflexivo, sobre todo porque en no ha caminado muchos las calles en el último tiempo porque se ha tenido que preservar en sus oficinas porque no era bienvenido”.

“Nosotros ponemos la cara todos los días y tenemos contacto con la gente, la gente nos platea que haya clases, que los hospitales funcionen y que haya seguridad. Indudablemente alguien en el Gobierno provincial que no escucha a la gente”, replicó.

En cuanto al contacto con la gente, enfatizó que “el Intendente de Trelew debe recibir en un día lo que recibe el Gobernador en 60 días -porque- el contacto con la gente es permanente”.

“En cualquier lugar, el Intendente es la primera trinchera de atención a la gente. El Gobernador pasa más desapercibido, elige a que acto ir o a cual no ir. Capas va a alguna localidad del interior pero evita los actos en las ciudades más grandes”, continuó.

Cerró precisando que “este es el perfil, no digo que sea bueno ni malo. Es el perfil que tiene este Gobernador -pero- en estos momentos delicados, agregar este tipo de condimentos electoralistas, es inapropiado”, cerró.