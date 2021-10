Chubut | Massoni: “Ante cualquier acto de corte de ruta vamos a actuar de forma determinante”

«Todos saben mi postura sobre los cortes de ruta por reclamos», enfatizó el ministro de Seguridad del Chubut.

El ministro de Seguridad del Chubut y candidato a senador nacional por Chubut Primero, Federico Massoni, habló sobre la ocupación de terrenos en la cordillera y aseguró que “estoy muchísimo tiempo en la Comarca viendo el terreno. Sigo los actos y las declaraciones públicas. Se terminó el invierno y comienzan los días más cálidos, donde estos grupos empiezan a tener más actividades queriendo tomar terrenos atentando contra la naturaleza. No está confirmado, pero hay grandes indicios de que son ellos los que atentan contra la naturaleza”.

“El otro día cuando empezaron a cortar las rutas en Río Negro, dije que no vamos a permitir que pase en Chubut. Ante cualquier acto de corte de ruta vamos a actuar de forma determinante. Todos saben mi postura sobre los cortes de ruta por reclamos. Ellos saben que tienen el apoyo del Gobierno Nacional sobre la postura de inacción. No sé si se caldea el escenario con estos actos, no lo pienso como algo político nacional”.

Además, el candidato a senador se refirió a la campaña electoral y señaló que “necesitamos alguien en el Congreso que defienda los intereses chubutenses. En el debate van a escuchar a un candidato que va a decir mis acciones, en forma genuina y con los posicionamientos sobre los temas importantes que tiene la Provincia. También va a poder escuchar a Linares y sacar sus conclusiones sobre las acciones que llevo adelante, en una de las peores catástrofes que tuvo Chubut. Lo más importante es que la gente pueda escuchar los posicionamientos de cada uno de los candidatos”, aseguró Massoni al aire de Azul Media.