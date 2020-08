Chubut | Massoni contra la obesidad en las fuerzas policiales: “Tenemos que dejar de tener policías gordos”

Así justificó el ministro Massoni la foto que se volvió viral ayer en donde se lo vio trepando por una soga.

“Si saben cómo me pongo, para qué me invitan”, dijo a los periodistas, entre risas, Federico Massoni acerca de la foto que el lunes se volvió viral e invadió las redes sociales con memes.

Según comentó, el estado físico de los aspirantes a policías es una preocupación del gobierno, por lo cual cuando lo invitaron a presenciar una capacitación el ministro de Seguridad no dudó en demostrar las aptitudes que debe tener quien desee sumarse a la Policía.

“Vimos que el estado físico de los cadetes no era el mejor”, recalcó y agregó que “un policía que no pueda saltar un paredón no debería ser policía”.

“Empezamos a poner requisitos y hay uno, para poder hacer el egreso, que son dos obstáculos que se pueden dar en cualquier lugar en donde se produzca una persecución”, graficó.

“Lo importante no es que esté en una soga, sino que quienes quieran ser policías no solo tienen que tener una capacitación intelectual fuerte, sino que tenemos que dejar de tener policías gordos”, puntualizó.

Escuchá la palabra del Ministro de Seguridad Federico Massoni.