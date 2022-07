Chubut | Massoni mantiene charlas con el radicalismo para intentar ser intendente de Trelew

El ex ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, aseguró que mantiene charlas con el radicalismo y confirmó que «no tenga dudas de que es muy posible de que nosotros vayamos juntos, fundamentalmente en la ciudad de Trelew».

El ex ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, se refirió a las declaraciones del actual ministro de esa cartera, Miguel Castro, y aseguró que “la verdad que es una persona que manifiesta que han disminuido los hechos de inseguridad, se basa en números que no son reales. Él está detrás del escritorio”.

Massoni aseguró que “los vecinos están cansados de los robos pero no hacen las denuncias. La gente ya no confía, no ve buena política. Si bien la policía trabaja, no hay buena política que se aplica”.

“La gente tiene miedo porque los delincuentes están en el terreno y no las fuerzas de seguridad. Yo me sigo reuniendo con vecinos, mi teléfono sigue siendo público y estoy en muchos grupos. Cuando me convocan, yo voy”.

Con respecto a su futuro político, el ex candidato a senador nacional por el ChuSoTo, señaló que “estoy terminando de constituir el partido Identidad Chubut. Con el radicalismo estoy teniendo conversaciones muy seguidas. El diputado Pagliaroni me hace consultas siempre. No tenga dudas de que es muy posible de que nosotros vayamos juntos, fundamentalmente en la ciudad de Trelew. Es probable que tengamos una participación. Voy a ver si puedo llegar a ser intendente de Trelew. La intención está.

En diálogo con LU 20, Massoni habló sobre la figura de Ignacio Torres y aseguró que “tengo muy poco interés de hablar de él. Tiene un problema personal porque se sintió extremadamente tocado con lo que dije en su momento. Dijo que yo no podía criticar al Gobierno, pero sino estoy de acuerdo con algunas cuestiones que se están haciendo, las voy a decir”.