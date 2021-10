Chubut | Massoni se refirió a la llega del presidente a la provincia “las visitas electorales no sirven”

Así lo señaló el Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, al referirse a la llegada del Presidente Alberto Fernández hoy martes a la provincia, descartando que tenga carácter institucional.

El a su vez candidato a Senador Nacional, señaló que “es lógico que las puede hacer ahora por los anuncios de obras, porque después del 20 ya no se puede, por eso es que ha salido el viaje”.

Massoni insistió en que “es político-electoral, me hubiese encantado y eso una cuestión personal que se dé de otra manera, porque las visitas electorales no sirven, viene gente acá y habla de lo mal que estamos pero nunca hablan de la responsabilidad que tienen, porque todos estuvieron en el Gobierno cuando estuvo Patricia Bullrich con el radical diciendo lo que está pasando, cuando ellos también nos tuvieron atados”.

“Acá vienen los ministros y no vemos las obras, las cosas, las acciones. Directamente que digan que son una visita electoral y que acompañen a sus candidatos, que son nuevo son nuevos -ironizó- que vengan y los presenten a Linares, a Papaiani, a Torres”, disparó.

Por otra parte, lamentó que Fernández no tenga en carpeta pasar por Trelew: “me gustaría que el Presidente venga también a esta ciudad, que es la que mayor cantidad de desempleo tiene y no solo en Chubut, sino que es una de las que más en toda la Patagonia. Sería bárbaro, que venga porque el miércoles estaríamos celebrando el aniversario y sería extraordinario que esté”.

“Espero que no haya puenteado a Trelew, porque donde más se lo requiere, es acá “, dijo en alusión a la ciudad valletana

Seguridad presidencial

Massoni indicó que todavía no fue notificado oficialmente sobre cómo se desarrollarán los operativos por la presencia del Presidente: “sí tuve una conversación y desde la semana pasada que vengo queriendo tener contacto con lo que es Casa Militar que es quién se encarga de la custodia. El contacto recién lo tuve el viernes con lo cual, todavía no sabían cuál iba a ser el itinerario y no nos lo marcaron a nosotros”, aseguró.

“La custodia es de ellos, pero si van a requerir la colaboración de la fuerza provincial, por favor, notifíquennos hasta dónde llegamos, que sean precisos. Hasta ahora no tenemos nada y como no tenemos nada y la provincia del Chubut es responsabilidad nuestra, he hablado con el Jefe de Policía e impartido las instrucciones de que presentemos muchísimo volumen de recurso humano que no sabemos para qué será, pero por si llega a pasar algo”, analizó.

En ese marco, sostuvo que “capaz no se comunicaron con nosotros porque entienden que con la fuerza Federal le van a poder dar la seguridad necesaria al presidente, que es una responsabilidad de ellos y no tiene requerimiento de un apoyo nuestro, pero vamos a estar pendientes porque lo que menos quiero es que haya conflictos en Chubut y que nuestro primer mandatario la pasa mal en la provincia”.

En tanto sobre las recomendaciones del Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, dijo con sarcasmo que “no sabía que él era jefe de la Casa de Militar para dar cierta clase de instrucciones. Que mire la ley y se dé cuenta, porque es fácil agarrar cuando sale todo mal, hablan de lo nacional y popular, y cuando se les presenta una crisis, dicen que el responsable es otro, el Jefe de Policía o Massoni”.

“La ley lo dice claramente los únicos que tienen competencia con respecto a la seguridad, es Casa Militar, que puede requerir la coloración de la fuerza provincial. Yo todavía no tengo ningún tipo de información oficial. Sin perjuicio de ello, quédense tranquilos que va a haber muchísimo recurso, pero ¿saben por qué me molesta? porque si supiera para qué nos requieren, sería eficiente y como no lo sé, pongo en riesgo la prevención policial en las distintas ciudades donde van a estar porque tengo aglutinados a los efectivos por lo que nos pueda requerir la presencia del Presidente”, lamentó.

Arcioni

El Ministro de Seguridad tampoco aseguró que el Gobernador vaya a estar en los actos de este martes con presencia de Alberto Fernández: “el gobernador no va a estar, según me dijo no iba a poder hacerlo porque tenía un compromiso que ya lo había hablado con la gente de Nación y entiendo que no lo va a hacer”, cerró.