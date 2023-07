Chubut | Médicos van al paro por 48 horas

Lo confirmó Verónica Kamandaro, referente de AGREMEDCH “Queremos voz y voto en las paritarias”.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz (Comodoro Rivadavia), explicó: “El paro está proyectado para este jueves y viernes, pero además, estamos impulsando una medida que se note cuanto vale nuestra firma y nuestro registro donde esta contemplada como una cuestión de paro administrativo”.

“Entonces nos vamos a encargar de la atención del paciente pero papeles, arancelamientos, y demás, habrá que conseguir quien los firme”, agregó.

En este marco, especificó que las medidas de fuerza serían dos: un paro de 48 horas y la otra medida por tiempo indeterminado, donde evitarán firmar responsabilidades burocráticas de las cuales suelen estar cargo.

“El reclamo es el mismo, no solo salarial, sino de condiciones de contratación, edilicias, de trabajo y lo que venimos pidiendo hace muchísimos meses en todos los sectores donde es posible pedir, es la participación con voz y voto en las paritarias convencionales, que es donde se decide las modificaciones la convenio colectivo”, añadió.

Y continuó: “Entre ellas, esta modificación del 2% que no termina en dejar en claro que se considera del AGREMEDCH, no está mencionado. No se sabe si nuestros afiliados van a recibir doble descuento con todo lo que eso implicaría, si van a estar exceptuados, si el gremio de los médicos el único que hay en la provincia y que nuclea a la mayoría de los médicos afiliados, si va a tener algún beneficio o no”.

Por ello, sostuvo que con las medidas de fuerza “lo que no queremos es que afecte la atención de los pacientes, ellos tienen el derecho de ser atendidos de principio a fin con todas las obligaciones que ello conlleva. Pero si hay un montón de cuestiones burocráticas que terminan quedando bajo responsabilidad de los médicos que probablemente se empiece a ver el déficit, como es el caso de los arancelamientos”.

Finalmente, aseveró: “Queremos que se note que los médicos tenemos ese plus de responsabilidad que evidentemente nadie está notando. Ni a nivel salarial, ni a nivel de derechos, porque en este momento podemos decir que los médicos y sy representación, no tienen los mismos derechos que cualquier otro afiliado a otro gremio de salud, porque no nos dejan sentarnos en la mesa de negociaciones”.