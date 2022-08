Chubut | Murphy advirte: “van a avanzar con cada uno de nosotros, con condenas que son absolutamente injustas”

El secretario general de ATECh, calificó como “injusto” el juicio contra Santiago Goodman.

El secretario general de ATECh, Daniel Murphy, se refirió en diálogo con Crónica a la decisión de la jueza de garantías María Tolomei, quien condenó al sindicalista Santiago Goodman a tres años de prisión condicional, al haber sido encontrado culpable, como coautor, del incendio en la Legislatura de la provincia ocurrido el 17 y 18 de septiembre de 2019, en momentos en que los docentes reclamaban por mejoras salariales. Murphy habló de sensación de “alivio” en el gremio que conduce, y en los mismos términos que Goodman, advirtió que “van a avanzar con cada uno de nosotros, con condenas que son absolutamente injustas”.

“Primeramente, nosotros vamos a seguir diciendo que el juicio contra Santiago Goodman fue sumamente injusto, que el sistema judicial no actuó contra los atropellos del Poder Ejecutivo en 2019, pero, sin embargo, sí decidió actuar contra quienes reclamamos por el respeto de nuestros derechos y los derechos educativos. Lo que rescatamos es toda la movilización que se generó alrededor de esta situación. El paro nacional y la presencia en la provincia de la conducción de CTERA, el hecho de que un amplio arco de sindicatos y organizaciones sociales y políticas estuviéramos alrededor de este juicio, son cosas que yo rescato mucho”, expresó en primer término.

“Esta condena augura la posibilidad de que se logre la absolución”

El dirigente sindical resaltó, respecto a la condena de Goodman, que lo que esperan desde el gremio es que se pueda llegar a la absolución: “Temimos que la pena fuera mayor. Esta condena augura la posibilidad de que se logre la absolución, que es lo que creemos que es justo, algo por lo que vamos a seguir luchando. Vamos a trabajar con el doctor Juan Manuel Salgado, que integra la junta ejecutiva de nuestro gremio, para reforzar la defensa de Goodman en la apelación y de ahí en adelante seguiremos en marcha con las apelaciones, hasta donde se tenga que llegar, siempre con el convencimiento de que se tiene que lograr la absolución, con los procedimientos judiciales, pero también con la movilización y la denuncia”.

Las otras causas que envuelven a ATECh y otras organizaciones sociales y sindicales

Luego de conocerse la pena, Goodman habló en público y advirtió que “después de esto, vienen muchos compañeros y compañeras que van a ir a buscar”. Murphy coincidió con esta apreciación y sostuvo: “Nosotros tenemos desde hace tiempo causas en la zona sur, causas federales, pero además hay otras contra militantes del no a la mina, hay causas contra pueblos originarios, contra diferentes organizaciones sociales, compañeros y compañeras de la CCC que han sido procesados. Todos estamos en la misma situación, estamos viendo cómo el sistema judicial, en lugar de ir a ponerle un freno a las barbaridades del Poder Ejecutivo, o de las empresas, sigue persiguiéndonos a nosotros. Esto es lo que nosotros vemos, van a avanzar con cada uno de nosotros, con condenas que son absolutamente injustas”, señaló.

En esta línea, el docente opinó que el objetivo del sistema judicial es que los gremios no salgan más a la calle a manifestarse.

Sin embargo, Murphy planteó que “hemos demostrado que no tenemos miedo, y que tenemos razones más que sobradas para seguir saliendo a la calle, por salario y por presupuesto educativo. Por eso, queremos volver a plantear estos temas, porque pareciera ser que son dos cuestiones separadas, por un lado, la criminalización de la protesta, y por el otro, los reclamos, y no, todo forma parte de lo mismo, son dos caras de la misma moneda. No estamos para nada de acuerdo con que se pisotee el derecho a manifestarse, algo que está en la Constitución”.

“En el juicio se demostró que hubo espionaje para armar la causa”

Por otra parte, Murphy criticó duramente al Poder Judicial y volvió a resaltar que en el juicio hubo “espionaje”. Además, se refirió al plan de lucha de los docentes en toda la provincia por mejores condiciones laborales, con el foco puesto en dos reclamos esenciales: recomposición salarial e infraestructura escolar.

“Pienso que la condena podría haber sido peor, pero no creo que hoy haya un clima de triunfalismo, creo más bien que hay una sensación de alivio. No nos podemos desconcentrar de la lucha que viene ahora por la absolución de Santiago y por el desprocesamiento de todas las otras personas que tienen causas judiciales. Hoy (por ayer) viene a la Legislatura la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Hemos pedido reunirnos con esta comisión para entregarles un listado de las causas que tenemos pendientes, para que se vea que este no fue un hecho aislado, sino que es una situación que vivimos muchos. Estamos hablando de atropellos policiales, abuso de autoridad, todas cuestiones que no son investigadas y que además son avaladas por la Justicia. De hecho, en el juicio a Goodman se demostró que hubo espionaje para armar la causa, pero de eso no se habla. No hay garantías para la protesta, con un sistema judicial que avala este tipo de procedimientos”, sostuvo.

Reapertura de paritarias salariales: “No podemos esperar hasta septiembre”

Murphy habló además sobre la continuidad del plan de lucha y remarcó que, habiéndose hecho ya el planteo formal de reapertura de paritarias salariales, ahora esperan por una respuesta concreta del gobierno. “No podemos esperar hasta septiembre, no podemos seguir perdiendo el tiempo. El gobierno sigue dilatando la negociación y no quiere dar respuestas, cuando se sabe que la inflación no cede”, planteó el sindicalista.

Además, indicó que al gremio se le entregó un informe que detalla las condiciones edilicias de todos los edificios escolares de la provincia. Ahora, ese informe está siendo analizado en las distintas regiones de la provincia, para tener certezas de si se refleja o no la realidad de las escuelas. “Queremos discutir muchas otras cosas con el gobierno, tener los edificios en condiciones es apenas la base, el inicio, pero después hay que discutir y pensar en la escuela, más que discutir, hay que pensar, el problema es que esto al gobierno no le preocupa. Hay gente del gobierno que da instrucciones y que evidentemente no conoce las problemáticas y esto es algo que también vale para la extensión horaria en primaria. Hemos pedido sentarnos y analizar esta situación, ver qué es lo que implica, para qué se hace, cuáles son los fundamentos pedagógicos. Estamos para analizar, debatir y pensar, como institución y organización, como herramienta de las y los trabajadores. Queremos una escuela pública digna”, concluyó.