Chubut | Puratich a los intendentes “yo soy responsable de decir lo que hay que hacer y después cada uno será responsable sí no lo cumple”

El minisitro de salud de la provincía, se refirió a los intendentes que lo adhirieron al último decreto provincial y aseguró “Los decretos de necesidad y urgencia son leyes así que no es adherirse o no adherirse las leyes se las respetan o no se las respetan”

El ministro de salud de la provincia,Fabián Puratich, brindó una conferencia de prensa esta mañana en donde primeramente desmintió su renuncia y luego se refirió a los intendentes que no adhirieron al último decreto de necesidad y urgencia que promulgó la provincia en el marco de esta pandemia

“Mi compromiso como ministro de salud es dictar las normas que se tienen que se tienen que cumplir para que podamos controlar la pandemia. Si no se entiende qué si no disminuimos la circulación de las personas, la pandemia nos va a pasar por arriba, eso ya deja de ser una responsabilidad mía”. dijo el ministro. y aseguró que “Los decretos de necesidad y urgencia son leyes así que no es adherirse o no adherirse las leyes se las respetan o no se las respetan” en ese sentido adelantó afirmó“ yo soy responsable de decir lo que hay que hacer y después cada uno será responsable sí no lo cumple”

Escuchá la palabra del ministro de salud de la provincia,Fabián Puratich.