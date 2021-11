Chubut | Puratich se refirió a las campañas de “Juntos por el Cambio” y del “Frente de Todos”

El candidato del ChuSoTo cuestionó a través de Radio 3 que las fuerzas hayan convocado a figuras nacionales para las campañas y apuntó que “yo no necesito que ningún porteño me diga lo que tengo que hacer”. Lamentó el “abandono” del Gobierno de Cambiemos que “lo viví con el Hantavirus”; y que “hubiera estado buenísimo la presencia en estos 2 años” del Gobierno actual.

A través de Radio 3, en el tramo final de la campaña, el candidato a diputado nacional del ChuSoTo, Fabián Puratich, anticipó que queda una última recorrida por la provincia y se prevé concretar una actividad de cierre de campaña en Trelew.

Se refirió así a las campañas de “Juntos por el Cambio (JxC)” y del “Frente de Todos (FdT)”, y cuestionó el arribo de figuras nacionales para apoyar a los diferentes candidatos.

Ante esto, Puratich evaluó que “se ve que no confían en sus propias capacidades”, sentenciando que “yo no necesito que ningún porteño me diga lo que tengo que hacer o que es bueno para mi Provincia”.

Replicó que “confío en la capacidad que tenemos como candidatos y que tenemos como herramienta que somos de Chubut y conocemos la Provincia. Nadie puede traer soluciones mágicas desde la Capital Federal, lo tenemos claro y es la gran diferencia”.

Puratich aseguró que “no tenemos que pedir permiso a nadie y no tiene que venir ningún porteño a decir que tiene las soluciones para nuestra Provincia”.

En este sentido, apuntó que “Cambiemos estuvo 4 años (con la administración de Mauricio Macri) y sufrimos un abandono espantoso, y lo viví en carne propia con el Hantavirus” en la región cordillerana.

Además, cuestionó la falta de “presencia” del actual gobierno nacional de Alberto Fernández y consideró que “hubiera estado buenísima la presencia en estos 2 años y no en 10 días -porque- que va pasar el 15 de noviembre”.

“El resto de los candidatos no confían en sus capacidades o no han podido demostrar nada. Hay 2 candidatos que son diputados hace 2 y 4 años. Les pedí muchas veces que presenten públicamente lo que han presentado para beneficiar a la Provincia pero no mostrado nada”, disparó en alusión a Ignacio Torres y Gustavo Menna.

“Confiemos en los chubutenses y no dejemos que los porteños nos vengan a decir lo que tenemos que hacer”, cerró pidiendo acompañamiento para su espacio.