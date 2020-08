Chubut | Ricardo Sastre: “Yo creo que a la minería lo que le ha faltado es un debate amplio”

El segundo al frente de la gobernación de la provincia se refirió a uno de los temas que más debate ha generado en el último tiempo y aseguró que “son rubros que generan muchos puestos de trabajo, no hay ninguna duda de eso”

Son muchos los sectores que se muestran reacios a la iniciativa y remarcan, sobre todas las cosas, el impacto ambiental que tendría esto en Chubut, además del escaso rédito económico para la provincia. A la vez, hay quienes creen que lo que hace falta es un debate serio al respecto. Ricardo Sastre es una de estas personas.

“Yo creo que a la minería lo que le ha faltado es un debate amplio, algo que no se ha dado en la provincia. Se genera una situación que plantea incertidumbre y dudas. Estos son rubros que generan muchos puestos de trabajo, no hay ninguna duda de eso. Lo que tenemos que pensar es si ahora es el momento de hablar de minería o no, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando.

Hoy estamos en desventaja, estamos negociando en una situación de crisis económica y financiera muy difícil. Creo que, más allá de esto, hay una gran duda que tenemos todos, si hay o no contaminación. Hay que llevarle tranquilidad a la gente y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones”.

Fuente: www.diariocronica.com.ar