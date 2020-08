Sigue la rosca política en Chubut: Gustavo Sastre ahora dice sentirse “defraudado” por el gobernador

El intendente confirmó que no tiene relación con Arcioni. La relación transita por sus horas más complejas.

El jefe comunal no dudo en afirmar que se siente “defraudado” ante la posición que mantiene la administración provincial y pidió que no se tomen acciones o actitudes como las vividas en el pasado que perjudicaron a toda la comunidad. “Mi trabajo es venir todas las mañanas por los vecinos de mi ciudad porque mi compromiso es con ellos. Lamentó que a muchos de los vecinos que les pedí acompañar un modelo político hoy se sientan defraudado como me lo expresan, en más de una oportunidad, cuando salgó a la calle” dijo. El intendente madrynense fue contundente al afirmar que con el gobernador “no tengo relación ni buena ni mala” acotando que “me interesa trabajar por los vecinos” agregando que “los habitantes de la ciudad sentimos un dolor inmenso”.

El jefe comunal pidió públicamente que “no volvamos a ser ninguneados como lo hemos sido por algún gobierno provincial” porque la ciudad “aportó muchísimo para que los que están en el gobierno ocupen el lugar que hoy están”. El malestar más grande para Sastre ocurrió el 28 de Julio cuando desde el gobierno provincial “no tuvieron el gesto de venir a acompañarnos en el aniversario de la ciudad y eso duele, duele muchísimo” aunque aclaró que “evidentemente han bajado una línea muy vertical porque el gobierno provincial tiene al Ministro de Gobierno de la ciudad y no fueron capaces de arrimarse al izamiento del pabellón”. “No tengo que ser hipócrita ni obsecuente porque cuando tengo que decir las cosas las digo sea quien sea” añadiendo que “yo acompañé a este gobierno provincial para que este donde está hoy”