Chubut | Sastre habló del encuentro que mantuvo con Luque

El vicegobernador del Chubut, Ricardo Sastre, habló sobre la reunión que mantuvo con el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y aseguró que “más allá del sentido que puedan tener las imágenes, es expresar el trabajo en conjunto que venimos haciendo en post de lograr la unidad en el justicialismo”.

“Las interpretaciones de la foto corren por cuenta de cada uno pero lo importante pasa por poder ensamblar un conjunto de ideas. Las pretensiones personales tienen que quedar a un lado. Entendemos que la zona del Valle también tiene que volver a gobernar, tener la posibilidad de un período más y seguir tratando de reconvertir una situación difícil que se viene dando de hace años”, afirmó.

Sastre se refirió al enojo de la gente con la dirigencia política y señaló que “es entendible, una situación de crisis que le toca vivir al país, la única manera de revertir esto es no faltarle a la verdad a la gente y no inventar nada, seguir fortaleciendo las actividades importantes que tenemos y poder fortalecer las economías regionales”.

En diálogo con Radio Chubut, el vicegobernador habló sobre la situación de Trelew y destacó que “Trelew tiene la particularidad de que hay muchos precandidatos a la intendencia, es una ciudad en la cual hay que apostar fuertemente para revertir la situación. Hay que esperar los procesos internos y de cara a las generales empezar a trabajar fuerte para que la mejor opción que tenga la ciudad la pueda sacar a flote lo antes posible”.

“Hay que apostar a no generar más tipos de conflictos y menos de la clase política. Me hubiese gustado que muchos de los que hoy se postulan hubiesen priorizado el bienestar de la ciudad y no su línea política. Trelew necesita urgente el trabajo unido de los distintos sectores”, finalizó.