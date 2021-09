Madryn | Sastre le exigió a Massoni “Que pida disculpas a las familias y a todos los madrynenses por su exabrupto”

El Intendente de Madryn salió al cruce luego de que el ministro de Seguridad Federico Massoni dijera que en Puerto Madryn la droga “se consigue como caramelo” y que no hay medidas para contrarrestarlo.

El intendente criticó a Massoni ya que “está acostumbrado a estas obras teatrales, a los videítos, las fotos para que la gente compre el personaje que quiere vender. No me presto a eso y menos en un tema donde hay dolor y tan álgido”. Recordó que la Municipalidad “creó una línea telefónica y programas para los chicos que padecen adicciones, con las familias y vinieron a Madryn expositores internacionales. Mi primera reunión como intendente fue con Gabriela Torres, directora del SEDRONAR, que inauguró la primera Casa de Día en Chubut. Habla que acá no se hace nada cuando nuestros programas han sido copiados en el país”.

Le recomendó a Massoni que “repase su Ministerio y vea qué hacen. Acá hacemos mucho más; si quiere ir a un debate público para que diga qué hizo Seguridad y qué hace el municipio estoy a disposición cuando él desee”.Sastre le pidió una disculpa y aclaró que no tuvo contacto con Massoni. “Que pida disculpas a las familias y a todos los madrynenses por su exabrupto”.

Con ironía el jefe comunal madrynense salió al cruce de los dichos del ministro planteando que no le gusta llegar tarde en la resolución de las problemáticas. “Le diría que no va a llegar nunca porque en el estado que tiene los patrulleros será muy difícil llegar. En muchos casos el municipio colaboró con la mantención de los vehículos y el combustible. Trabajemos y hablemos menos”.

“Me duele tener que perder el tiempo en contestarle a un ministro pero le pido que sea más responsable, que recapacite”, dijo Sastre. “Estos temas hay que terminarlos de cuajo porque a la ciudadanía lo que menos le importa es esto. Lo que el ministro aduce lo hace desde el desconocimiento. Le pido que enumere las acciones que el Ministerio llevó adelante en adicciones, prevenciones y narcotráfico y yo le muestro la que hizo el municipio. Discutamos las cosas en serio, lo hacemos en público pero terminemos con estas cuestiones; hay que trabajar en serio desde la raíz”.

“No hay que estar vendiendo un personaje más en un proceso electoral porque hay familias que tienen muchísimo dolor. Lo preocupante es que el responsable es Massoni. Que haga un replanteo de su labor y de las personas que tiene a su lado”. El intendente advirtió: “No voy a permitir que en la ciudad que amo, no sé si él tendrá un sentimiento por la suya, venga a decir barbaridades”.