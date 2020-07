Chubut | Sastre: “reperfilar la deuda será clave”

El vicegobernador reclamó por un plan económico para la provincia que permita atacar el déficit mensual del Estado.



Ricardo Sastre afirmó “Debemos tratar que la crisis perdure lo menos posible para que no siga afectando tanto al trabajador estatal y privado”, apuntó. Igual fue cauto porque “no soy la persona indicada para generarle más condimento a la situación social” aunque aclaró que los vecinos “esperan de los dirigentes soluciones y en ese rumbo hay que trabajar”.

En la Legislatura está el proyecto para reperfilar la deuda provincial, cuyos vencimientos, junto con el pasivo mensual, afectaron la economía.

“Solución definitiva”

“Con el reordenamiento de la deuda pública hay que tratar que no se vuelvan a cometer los errores del pasado”, afirmó Sastre, quien consideró que eso será clave “para la solución definitiva”.

El vicegobernador aseguró que “no solo hay que reperfilar la deuda sino que hay que acompañarla o aggionarla de un plan productivo donde el déficit mensual desaparezca o se achique a un porcentaje mucho menor”.

Sastre consideró clave que en el futuro “no contraigamos nueva deuda porque si no en 12 meses estaremos hablando de que se refinanció y se generó una nueva porque el déficit seguía y nadie hizo nada”.

Para que no ocurra consideró central el “achicar el déficit porque si la provincia no fuera deficitaria no haría falta contraer deuda. Ocurrieron varias situaciones sumada a la baja de la producción del petróleo y del precio del crudo. A ello hay que sumarle que hay un déficit muy importante en la provincia que hay que combatirlo”.

Explicó que el déficit mensual de la provincia “ronda los 2.500 millones de pesos y si no se hace algo vamos a estar hablando que en 10 meses hay 25 mil millones de deuda nuevamente. Eso es lo que uno no pretende que ocurra”.