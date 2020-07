Madryn | El intendente Sastre molesto con Arcioni en el 155º aniversario de la ciudad

El gobernador no llamó al jefe comunal y designó a Mauro Carrasco, secretario de Ciencia, como su representante en la ceremonia.

Sastre confirmó que “no recibí ningún tipo de llamado” de Fontana 50 y comentó que a Carrasco “no lo conozco tanto como funcionario pero sí como vecino, más allá de que sé que ocupa un lugar en Provincia pero nos vemos a diario de toda la vida”.

Mejor ni hablar

Molesto, el intendente explicó que “prefiero no seguir hablando más porque saben de la manera en que me voy a expresar y no es el momento”. Aunque aseguró que “es el momento de festejo para Madryn pero es una falta total de respeto” en alusión a la poca presencia provincial. “Saquen sus propias conclusiones. Me parece que Madryn existe dentro de Chubut como para no ser tenida en cuenta ni siquiera en el día de su cumpleaños” sentenció.

“El gobernador, la pasada semana, expresó que había dos formas de hacer política. No me identifica la forma de hacer política que ha expresado el gobernador. Tengo otra manera y es la de estar acá con los vecinos”.

Resta ahora aguardar alguna reacción oficial ante esta apreciación desde la ciudad del Golfo.