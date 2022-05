Chubut | Telebingo Chubutense premió a una jubilada con cien mil pesos

El premio fue entregado por el sub gerente de juegos de Lotería del Chubut, Federico Martin en la agencia 1001, de Eduardo Engrassi.

Una jubilada de la ciudad de Rawson recibió un premio de 100.000 pesos en efectivo por haber sido la única ganadora del Premio a Línea de la Cuarta Ronda del sorteo realizado el domingo 8 de mayo pasado. El premio fue entregado por el sub gerente de juegos de Lotería del Chubut, Federico Martin en la agencia 1001, de Eduardo Engrassi.

Una vez formalizada la entrega del cheque simbólico la ganadora Raquel Gonzalez, jubilada del rubro gastronómico desde hace cinco años contó que se enteró que había ganado un premio del Telebingo a través de la radio “al regresar de un Mate Bingo escuché el número ganador y la llamé a Berta, quien me vendió el cartón y ella me lo confirmó. No hace mucho que sigo el mismo número, estos cien mil pesos vienen muy bien”.

Por su parte Eduardo Engrassi, titular de la agencia 1001, de Rawson, comentó “siempre viene bien entregar un premio en la ciudad y nos queda otro por 500.000 pesos. En la provincia estamos como cuartos en ventas y entregas de premios y expectantes por el próximo sorteo del Telebingo el domingo 26” agregó además que “la crisis económica también se siente en el juego. Hay gente que dejó de apostar porque la situación no es buena pero siempre tratamos de recuperarla porque la señora, por ejemplo, ganó un premio de 100.000 pesos y puede volver a ganar”.