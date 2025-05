Chubut tendrá una empresa provincial de energía y nueva política eléctrica

Con 23 votos a favor, la Legislatura dio luz verde a EPECH S.A. para gestionar el sector con criterios de equidad y sustentabilidad.

La Legislatura aprobó en la sesión ordinaria realizada ayer jueves el Proyecto de Ley Nº 47/25, presentado por el Poder Ejecutivo, que establece la Política Electro Energética Provincial y crea la Empresa Provincial de Energía Sociedad Anónima (EPECH SA).

La aprobación, concretada en la sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, se dio con el aval de 23 de los 24 diputados presentes al momento de la votación.

La letra de la ley aprobada indica que los objetivos son, entre otros, “fortalecer, consolidar e integrar la gestión institucional del potencial energético con el que cuenta el territorio provincial; organizar y regular los instrumentos para el gobierno, administración, manejo unificado y general de la participación del Estado Provincial en el sector, con el objetivo de desarrollar eficientemente el potencial energético de la provincia; e integrar energéticamente y de manera uniforme todo el territorio provincial, incrementado la participación en la renta obtenida por la explotación de los recursos naturales con fines electro energéticos en el territorio por parte del estado provincial”.

Además busca “garantizar, como resultado de estas actividades, un desarrollo sustentable en los aspectos productivos, económicos, sociales y ambientales de la provincia”.

En este contexto, la ley ubica dentro del Sistema Provincial de Energía Eléctrica a la Empresa Provincial de Energía, que “tendrá a su cargo la ejecución de la política electro energética del Estado Provincial promoviendo la innovación tecnológica, la inclusión social y el desarrollo equitativo de las distintas regiones de la Provincia del Chubut”, dice el articulado.

El proyecto había tenido dictamen favorable, el miércoles, de la Comisión de Infraestructura, Servicios Públicos, Integración Regional e Internacional que preside el diputado Fabián Gandón (Despierta Chubut).

Eficiencia, equidad y sostenibilidad

Sergio Ongarato, del bloque Despierta Chubut y secretario de la mencionada Comisión, fundamentó el proyecto e indicó: “Esta ley coordina el mercado energético de Chubut -que en parte está conectado con el resto del país y en parte aislado por ciudadanes- para garantizar eficiencia, equidad y sostenibilidad en el servicio eléctrico”.

“Esto va a permitir hacer una transformación profunda integrando el sistema energético provincial y aumentando la participación del Estado en la renta”, agregó.

“Chubut consume el diez por ciento de lo que genera, el resto de la energía se va a los grandes centros urbanos del país. Aportamos al desarrollo de otras regiones sin tener ningún beneficio. La paradoja es que generamos tanta energía pero le debemos plata a Cammesa”, sostuvo.

Y añadió: “Esta ley permite centralizar la planificación del sistema energético y la ejecución de las obras, brinda herramientas financieras, garantiza tarifas justas, infraestructura renovada y calidad de servicios”.

Soberanía energética

Por su parte, el diputado del bloque Arriba Chubut Emanuel Coliñir sostuvo que “la empresa es un instrumento que puede mejorar las condiciones actuales de nuestro modelo energético. El conjunto de las fuerzas políticas se debe un debate respecto del modelo de desarrollo. El objetivo es la soberanía energética”.

“Escuché a varios hablar de la capacidad de Chubut para generar energía muchísimo mayor de la que se consume. Pero lo cierto es que el 85 por ciento del territorio está quedando por fuera del interconectado. Tenemos 25 comunidades con generación aislada”, agregó.

Y planteó: “¿Cómo vamos a ofrecer incentivos para inversores privados si tenemos colapsado el sistema de distribución? ¿Cómo hacemos para producir productos de valor intensivo si tenemos una infraestructura obsoleta? Tenemos un debate respecto de las distribuidoras domiciliarias”.

Cambios receptados

El presidente de la bancada que integra Coliñir, Juan Pais, mencionó: “Hay que hablar del costo de la energía. La empresa no va a servir para nada si se sigue vendiendo al precio de Buenos Aires. Vamos a acompañar porque propusimos cambios que fueron receptados. Valoro la predisposición del presidente de bloque (Daniel Hollmann, de Despierta Chubut) para transmitir al Gobierno que el proyecto era perfectible y que debía trabajarse en el tema”.

“Prioricemos que los recursos sean destinados a que, por fin, Chubut tenga a todos sus pueblos integrados”, añadió.

Ente Regulador de Servicios Públicos

En tanto, también fue aprobada, con 19 votos a favor y 5 abstenciones, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que dispone la intervención del Ente Regulador de Servicios Públicos.

“El ente regulador debe asegurar la publicidad de cada una de las decisiones que se toman. Nos pusimos a buscar qué encontramos del ENRE y encontramos una página en construcción”, planteó Luis Juncos, diputado del bloque Despierta Chubut e informante del proyecto.

“Tiene que mostrar la transparencia de cada uno de sus actos. Anualmente tiene que armar un informe enviado al Ejecutivo. Pedimos el último informe y no existe”, indicó.

En este contexto dijo: “El ENRE no tiene aprobado en el Tribunal de Cuentas los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Ni siquiera tiene aprobada la rendición de cuentas de la utilización de los fondos de los usuarios de la provincia. Tiene muchas irregularidades en su funcionamiento, que justifican una intervención por parte del Estado”.

“La decisión de este Gobierno es que la gente conozca los motivos y las razones por las cuales se está interviniendo”, explicó.

Y agregó: “El financiamiento del ENRE tiene que ver con una tasa de inspección y control. Nos pusimos a buscar información respecto de la implementación de esa tasa y no la encontramos. Sí encontramos una resolución que han ejecutado del ENRE, del 2019, que marca que la tasa corresponde al 1% de la facturación total mensual de los servicios prestados por generadores, distribuidores y prestadores de servicios públicos”.

En este sentido cerró: ¿Cuál es la contraprestación del ENRE respecto de un usuario? Ninguna. Las localidades tienen su ente regulador. No hay ninguna contraprestación respecto del ciudadano que está pagando una suma mensual”.

Luego de un intenso debate en el que intervinieron diputados de distintos bloques, el proyecto fue sometido a votación.

Así, recibió el aval de los diputados de Despierta Chubut, del PICH, y Tatiana Goic y Mariela Williams por Arriba Chubut. En tanto, se abstuvieron Vanesa Abril, Emanuel Coliñir, Juan Pais, Norma Arbilla (Arriba Chubut) y Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda).