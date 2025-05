Claudia Costa Vaso: “Massoni fue el autor político de la muerte de Tino”

La viuda de Tino John, dijo que el exministro de Seguridad Federico Massoni, sabía el estado mental por el que su marido estaba atravesando.



Claudia Costa Vaso es la viuda de Alejandro «Tino» John a quien asesinaron en 2021 en su casa, radicada en Las Golondrinas. Por su muerte irán a juicio tres efectivos de la Policía de Chubut. En declaraciones a Radio de Camioneros, dijo que “Massoni fue el autor político de la muerte de Tino, él sabía el estado mental que mi marido estaba atravesando”, dijo. Cabe destacar, que todo inició por la denuncia de vecinos por disparos al aire que estaría realizando la víctima.

La mujer dijo que “cuando se abrió la causa, estaba a cargo del doctor Díaz Meyer, que fue quien llevó a cabo el allanamiento. Nosotros en el 2021 lo recusamos pero nos dijeron que no”, apuntó.

Asimismo, aclaró que “en el año 2023, Díaz Meyer pidió el sobreseimiento del único imputado, Luis Américo Moggiano, pero no quiso imputar a los comisarios Cristian Alejandro Soto y Omar Eduardo Martínez”.

Y agregó: “Nosotros recurrimos al procurador para objetar el pedido de sobreseguimiento del fiscal Díaz Meyer”, indicó.

En este marco, destacó que “después de dos años y ocho meses, pudimos sacar a Díaz Meyer, y llegó el fiscal Martín Robertson, quien sí entendió que los policías Soto y Martínez debían ser investigados”.

“Recién se llegó a las audiencias preliminares, ahora en abril, donde se presentaron los hechos, objeciones, pruebas y demás datos, ante el juez Ennis”, afirmó.

A su vez, aseveró que “la sorpresa fue que la Defensa de Moggiano, y creo que la de los comisarios, llaman a Díaz Meyer como testigo”.

Claudia advirtió que “es un absurdo, y a las pruebas me remito, cuando yo quise recusarlo -a dos días de ocurridos los hechos- no tuve suerte. Esta situación se volvió grotesca, irrisoria. Realmente subestiman la inteligencia de todos los ciudadanos de Chubut”, expresó.

“Díaz Meyer, el entonces fiscal que ordenó el allanamiento sin la presencia de personal de salud y el exministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni fueron convocados por la defensa”, resaltó.

“Federico Massoni es el autor político del asesinato, por lo tanto tiene interés en la causa, y no puede ser testigo. Los otros comisarios son los responsables jerárquicos del hecho, y tienen interés en limpiar su currículum”, expresó.

En esta linea, manifestó: “Nosotros habíamos pasado los incendios del 9 de marzo de 2021, donde se nos quemaron los galpones, árboles, alambrados y mangueras. No tuvimos ayuda de ningún tipo, solo nos dieron 8 bidones de agua, nada más. Tino había sido diagnosticado con bipolaridad, no podía tener angustias, terminó con los pies quemados por salvar la casa. Por lo tanto, estaba al borde de descompensarse”.

“En ese momento estaban tomando tierras, aprovechando los incendios.El primer vecino nuestro estaba a 300, 400 metros, es una chacra grande de 6 hectáreas.Tino hizo disparos al aire pero no había ningún tipo de peligro de nada, acá en el campo las cosas se hacen así”, agregó.

“Parece que el GEOP no sabe leer ni escribir, o leer y entender. Con la orden de allanamiento entraron pateando la puerta, a mí me tiraron al piso, me ataron con precintos de plástico. Tino estaba en la habitación de arriba, le tiraron bombas lacrimógenas, bombas de estruendo. O sea, sabes que una persona está a punto de descompensarse, pero aún así vas le tirás bombas de estruendo, y después le pegas un tiro en la cabeza”, sentenció.

Finalmente, Costa Vaso recordó: “La muerte de Tino se podría haber evitado. El fue asesinado por el mal desempeño de Martínez, Soto y Moggiano. La justicia sabía el cuadro emocional y mental que estaba atravesando Tino. El poder político, judicial y policial tienen que saber que la sociedad los está mirando”.

Fuente: Radio de Camioneros (Comodoro, Trelew y Puerto Madryn)