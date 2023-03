Chubut | Torres cargó contra Luque y lo acusó de poner plata para la campaña de Massoni en Trelew

El senador nacional, habló del triunfo de Gerardo Merino y criticó duramente a sus contrincantes en la interna.

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio “Nacho” Torres, celebró el triunfo de Ricardo Merino en los comicios celebrados el domingo en Trelew y fustigó a sus oponentes de la interna con potentes declaraciones.

“Superaron todos los límites, hasta el punto de vulnerar el voto de una candidata como Claudia Monají, es una locura lo que hizo esta gente” señaló el legislador nacional.

En declaraciones formuladas a Cadena Tiempo, Torres aclaró que de aquí en adelante “Massoni y Merino no van a trabajar juntos porque no tenemos nada que ver con Arcioni, no queremos replicar el modelo de Jujuy donde el gobernador de esa provincia tiene lazos con Massa, y si tenemos que dar treinta internas para dejarlo claro, lo vamos a hacer”.

El legislador del PRO sostuvo que “banqué a Merino desde el primer día por el destrato que sufrió durante este tiempo. Después de dos años de recorrer la ciudad es muy feo que vengan y le digan que se tiene que correr para que pasen Massoni y Arcioni, por eso lo abracé y le dimos nuestro acompañamiento”.

Sobre las elecciones del 16 de abril, Torres indicó que “aunque la victoria interna de Emanuel Coliñir es destacable, creo que Mac Karty y Leila Lloyd Jones tienen más volumen político y son adversarios más competitivos”.

Con respecto al futuro de la alianza, el precandidato a gobernador señaló que “si los dirigentes que perdieron el domingo admiten los errores y deciden acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio las puertas están abiertas” pero aseveró que “Damián Biss no puede seguir siendo el interlocutor después del papelón que hizo, vendiéndole a Morales una mentira”.

Además apuntó contra el intendente de Comodoro Rivadavia, al señalar que “Luque puso plata para la campaña de Massoni, desde Panamá puso también los autos, es decir que los vecinos de Comodoro financiaron con sus impuestos la campaña de Massoni”.

Por último, Torres indicó que la alianza no se romperá, pero sostuvo que deben establecerse reglas claras porque “no queremos que en la elección provincial nos impugnen la lista y manden la denuncia al Superior Tribunal para que decidan jueces que puso Arcioni”