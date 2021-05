Chubut | Tras rechazar la oferta de pago Policía se vuelve a reunir con el Gobierno

Tras rechazar la oferta de pago que hizo el Gobierno sobre los sueldos adeudados, desde el Consejo de Bienestar se reunirán para elaborar contrapropuestas. Darío Trinidad, uno de los representantes, dio detalles a Radio 3 del reclamo de la fuerza pero también del estado en el cual prestan funciones los efectivos. Señaló que solo en clausulas gatillo del 2019 se adeudan más de 800 millones de pesos.



El representante en el Consejo de Bienestar Policial, Diario Fernando Trinidad, confirmó que este jueves a las 10 se volverán a reunir con el Gobierno, previo a reuniones con el Consejo para elaborar contrapropuestas.

Trinidad reconoció, a título personal, que la propuesta de pago hecha por el Gobierno “es muy confusa. La propuesta es dividir en 2 el pago de abril para los que menos cobran y en 4 a los que más cobran -pero- no sabemos cuál es el tope”, señaló.

Confirmó así que con el resto de los integrantes del Consejo “trabajamos en varias propuestas sobre ese punto (…) tenemos que evaluar diferentes formas de pago pero, para mí, no dividiendo a la gente”.

En este sentido, detalló que los que más perciben en la fuerza rozan los $ 120 mil mientras que los que menos perciben rondan los 33 mil pesos (administrativos) y 43 mil pesos (un recién egresado de la Escuela de Subalternos).

Añadió que a la Policía se le debe un sueldo (abril) y reveló que de cláusulas gatillo del 2019 se deben 870 millones de pesos.

Asimismo, dio cuenta de las condiciones en las cuales los efectivos cumplen funciones, “en la Jefatura de Policía no hay gas, en las Comisarias de Trelew no hay tiene gas, combustible ni cubiertas. En Rawson no tienen uniformes”.

Por último, consideró que “está lejos” la realización de medidas por parte de los efectivos, reconociendo que “he participado de retenciones y no se sale bien de eso. Eso afecta mucho y en lo personal lo cuido. No me gustaría que el personal caiga en eso”, cerró.