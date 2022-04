Comodoro | Alerta por fuertes lluvias y posible nevada para este miércoles

Lo confirmó Aldo Sánchez, pronosticador local, quien precisó que las lluvias que se esperan para las próximas horas rondarían entre 15 y 30 milímetros. Y anticipó que incluso podrían registrarse algunas nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias para este miércoles, en la zona costera de Chubut.

“El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, informaron.

Aldo Sánchez, pronosticador de Comodoro Rivadavia, indicó a ADNSUR que la alerta rige para mañana miércoles 6 de abril: “Se prevé para la zona costera de Chubut, más que nada la zona del Golfo San Jorge, precipitaciones de entre 15 y 30 milímetros”, dijo.

No obstante, aclaró que la zona afectada por lluvias abundantes – que comenzarían a la tarde noche de este martes- se podría ampliar incluyendo al sur de Chubut. “Habrá que estar atentos para ver como evoluciona esta situación de lluvias”, afirmó.

Sánchez también anticipó que no se descartan algunas precipitaciones de nieve sobre todo en la zona de la meseta del norte de Santa Cruz y sur del Chubut, pero que no comprenderían un alerta. “ No serían de importancia pero podrían registrarse algunas nevadas”, aseguró.

Para mañana además se espera una jornada con vientos de hasta 50 km/h, con un descenso de la temepratura y la máxima llegaría a los 11 °C.