Cordillera | Embargos de la afip a distintos comerciantes de Esquel

Preocupación en comerciantes de la ciudad.

Preocupan los embargos de la AFIP en Esquel y la zona, en comunicación con FM DEL LAGO, el reconocido contador Jorge Vernengo, habló del tema y planteó la preocupación que transitan comerciantes de la ciudad, “desde hace más o menos 10 días están llegando embargos masivos a los contribuyentes por faltas de pago, a veces sucede algún error, pero la mayoría de las veces la AFIP tiene razón dentro de las normas de ellos, cuando uno debe algo la AFIP te dice pague porque debe IVA, aportes, ganancias, se declararon, se presenta la declaración jurada y hay que ir y pagar, antes te mandaban una nota que te avisaba que tenías que pagar, hoy todo es a través de la página que se llama Domicilio Electrónico, hay que revisar la cuenta todos los días, si uno no revisa no le llegan los tirones de orejas y es más complicado para el contribuyente, y se da por notificado” mencionó.

Vernengo hizo referencia a las recomendaciones que hay para resolver el tema lo antes posible por parte de los contribuyentes, “el caso sería debo, me avisan, no pago, se inicia una acción de reclamo a través de la justicia, del abogado de AFIP que pide un embargo, sale el embargo a todas las cuentas existentes, si tenes 7 cuentas e embargan todo, no solo es personal, sino también a las empresas, veníamos tranquilos con la pandemia, se pararon los juicios y los embargos, el que embarga es la justicia a través del pedido”.

“el contribuyente tiene que ir a ver a su contador, la posibilidad más rápida es ir y pagar y después pedir el levantamiento del embargo a través de AFIP, tarda, en una semana lo levantamos, hay una segunda posibilidad que es presentarse a través de una moratoria y un plan de pagos, se extendió la moratoria unos 30 días más, es la que se terminaba a fines de marzo, hay que tratar de solucionarlo lo antes posible, en AFIP hay que sacar turnos, ojala en un plazo corto tendríamos que volver a la normalidad” manifestó en contacto con la radio.