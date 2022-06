Comodoro | Bloqueo al puerto: dos barcos llegarán al mediodía

Desde SUPA remarcaron la situación que viven los estibadores en el puerto de la localidad petrolera. Desde el gremio buscan garantizar el funcionamiento de la actividad.

Salvador Cuenca, delegado del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en Comodoro Rivadavia, conversó esta mañana con Cadena Tiempo acerca de la situación del bloqueo del puerto que encabezan desde las últimas horas.

Al respecto, remarcó que la medida de fuerza comenzó por la falta de trabajo en el puerto ante la ausencia de barcos que amarren en la zona. Ante esta situación, iniciaron el reclamo que, por ahora, garantiza la llegada de dos barcos este mediodía, que serán desviados desde Camarones hacia Comodoro. Cuenca aseguró que si bien los trabajadores se encuentran contentos por la decisión, no consideran abandonar la medida. “Pretendemos que no sea así, que no tengamos que quejarnos siempre para que nos manden barcos y trabajar”, afirmó.

En este sentido, el delegado enfatizó en que muchas veces se cree que no se elige el puerto comodorense debido a que posee costos más altos, pero “es mentira debido a que los costos en la estiba en toda la provincia es la misma. Sumado a esto, los costos de amarre y atraque en la ciudad son cero en comparación con otras ciudades que sí tienen valor; pero aun así, siguen eligiendo otros lugares”.