Comodoro | El concejal Buffa alertó sobre el millonario presupuesto que pretende aprobar el oficialismo

Según el edil radical en la sesión del jueves se pretende aprobar un presupuesto para el flamante ENCOTUR por $21.745.000 millones de pesos, tres millones de pesos más de lo que indica el artículo 12 de la ordenanza por la cual se creó el organismo.



Luego de una semana de intenso trabajo y poco intercambio entre los bloques, el concejal Tomás Buffa alertó sobre el millonario presupuesto que pretende aprobar el oficialismo en la sesión del jueves.

Durante el trabajo de comisiones de vivieron momentos de tensión donde además del proyecto presupuestario del ENCOTUR, no se le permitió al bloque de Juntos por el Cambio emitir despachos de Comisión y no se le dio lugar que se trate el proyecto que estipulaba un ajuste económico solidario a la planta política.

Al respecto el concejal radical, Tomás Buffa enfatizó “Mientras observamos que todos los sectores de nuestra ciudad sufren las consecuencias del párate económico, en el sector público ni siquiera se permite que tratemos el proyecto que denominamos “ Ajuste económico solidario de los cargos políticos».

“No permitir el debate, no permitir un despacho, no permitir que entre al recinto y debatirlo públicamente, creo que no es la salida”.

Por otro lado, el concejal radical expresó «Me gustaría en lo personal que tuviéramos mucho más diálogo. Se han negado en el Concejo Deliberante a tratar los proyectos que hemos presentado nosotros”. Acerca del proyecto de ajuste, Buffa afirmó «Tenemos que hacer un gesto político hacia la sociedad, hacia el privado y dar nuestro granito de arena».

ENCOTUR Y UNA LECTURA CON DIFERENCIAS POR EL PRESUPUESTO

Uno de los momentos más álgidos que vivió el concejo en la semana, se radicó por la diferencia de interpretación con la que el bloque oficialista en el Concejo Deliberante, pretende aprobar el presupuesto para el flamante ENCOTUR. El presupuesto que se busca aprobar es de $21.745.000 millones de pesos, tres millones de pesos más de lo que indica el artículo 12 de la ordenanza por la cual se creó el organismo.

“La ordenanza de creación del ENCOTUR estipula el 3.5% de lo que recauda el Municipio en concepto de Ingresos Brutos, de ello se desprende que el presupuesto del ENCOTUR sea de $18.665.500 millones de pesos, no de $21.745.000 millones” resalta el concejal Buffa.

Fuente: Equipo de Comunicación, Dr. Tomás Buffa