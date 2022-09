Comodoro | Lattanzio: “La alerta roja no solo debe ser meteorológica, sino también política”

El concejal Omar Lattanzio hizo una dura crítica a la gestión de Luque, por la falta e obras en los barrios de Comodoro que se ven afectados por el temporal.

El concejal Omar Lattanzio (Bloque R. Alfonsín) se refirió en las redes sociales a la falta obras en los barrios de Comodoro, que a lo largo de los años fueron tan prometidas después y aún no se han finalizado.

Otra alerta roja como la que estamos viviendo, dejo al descubierto que las obras en los barrios, tan prometidas después del temporal del 2017 aún no se han finalizado.

La alerta roja no solo debe ser meteorológica, sino también política, ya han pasado 5 años desde el temporal que marco a Comodoro y aún enojan las obras incumplidas o no finalizadas.

Aún no han tomado conciencia, que de la Inversión, surgen proyectos, mano de obra, maquinarias, materiales, para hacer frente a todas las obras necesarias y dar tranquilidad a nuestros vecinos..??

Es ese el motivo, por el cual manifiesto que la plata no debe gastarse en plazas de cientos de millones, en shows de una noche, en subsidios para conseguir votos, y es porque esa gran cantidad de dinero, no esta en las obras, sigamos con pan y circo, ahh y mucho nylon.

Una vez mas Comodoro lidiando con la naturaleza y las promesas que no se cumplen, pero claro, las obras que no se ven, no traen votos, por eso es mejor embellecer la ciudad que poner bajo tierra cañerías de gas, agua, cloacas, desagües, etc.

Que todos los vecinos puedan decir «Vivamos Comodoro» y disfruten de plazas, paseos, deportes, show, etc. una vez que sepan que sus casas, sus calles, sus servicios (Luz, Agua y Cloaca), su atención en salud, su seguridad, el transporte público, su educación, su servicio de ambulancia y todo lo que rodea una vida digna, pueda ser satisfecha..