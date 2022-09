Con el empate ante Huracán Boca espera los resultados de Atlético Tucumán y Gimnasia

El Xeneize casi no generó situaciones y el 0-0 lo deja líder junto a Gimnasia, al menos hasta que juegue ATU.

A Boca se le cortó la racha. No hubo sexta al hilo. No hubo goles. No hubo emociones. No hubo ni siquiera el tiro del final. Sí, es cierto, este empate 0 a 0 ante Huracán le alcanzó al Xeneize para subirse momentáneamente a la punta, para compartirla con Gimnasia (al menos hasta que juegue Atlético Tucumán y, sobre todo, el Lobo). Pero es un resultado que tiene gusto a poco. Por la actuación en general y por la falta de situaciones en particular. Y porque enfrente tuvo un rival que se la hizo muy difícil.