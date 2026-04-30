Contreras continúa como intendente tras no prosperar su destitución

El Concejo Deliberante de Epuyén no alcanzó los votos requeridos; se trataron informes por presuntas irregularidades y reclamos de vecinos.



En una sesión realizada en el Salón de la Cultura y con presencia de vecinos, el Concejo Deliberante de Epuyén trató el pedido de destitución del intendente José Contreras, que finalmente no prosperó al no alcanzar la mayoría requerida.

La votación concluyó con cuatro votos a favor y tres en contra, cuando la Carta Orgánica establece un mínimo de cinco votos afirmativos para remover al jefe comunal.

A favor de la destitución votaron Lidia Barría (Partido del Trabajo y del Pueblo) y los concejales de Juntos por el Cambio Anuar Fernández —presidente del cuerpo—, Mara Sánchez y Juliana Oporto. En contra se pronunciaron Débora Sabadía (JxC) y los ediles justicialistas Mirta Caprano y Honorio Silva.

Durante la sesión, el intendente no hizo uso de la palabra, ya que había presentado previamente un descargo por escrito.

El tratamiento del tema se basó en el informe de la Comisión Investigadora, que señala presuntas irregularidades en la gestión municipal, entre ellas aspectos vinculados al manejo administrativo, habilitaciones en el Centro de Visitantes Puerto Bonito, un acuerdo extrajudicial con el comerciante Lautaro Márquez, y demoras en la respuesta a pedidos de informes.

Asimismo, se mencionaron reclamos de vecinos afectados por los incendios 2025-2026, relacionados con la distribución de recursos y la asistencia habitacional.

Tras la votación, Contreras continúa en funciones como intendente de Epuyén.