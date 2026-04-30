Jaqueline Caminoa renunció a su banca en la Legislatura de Chubut

La diputada provincial dejará su banca el 1° de mayo y será reemplazada por Liliana Giordiano.

La diputada provincial Jaqueline Caminoa anunció que dejará su cargo en la Legislatura de Chubut a partir del 1° de mayo, decisión que responde a causas estrictamente personales y familiares relacionadas con la salud de allegados cercanos.

Según informaron fuentes internas del bloque oficialista Despierta Chubut, la renuncia ya fue comunicada y será formalmente presentada durante la próxima semana. La banca vacante será ocupada por la radical de Puerto Madryn Liliana Giordiano, manteniendo así la representación política del oficialismo en la Cámara.

Ante rumores sobre un posible distanciamiento con el gobernador Ignacio Torres, Caminoa desmintió cualquier ruptura política y aseguró que su relación con el mandatario provincial permanece intacta. En su nota de renuncia, la diputada explicó que la decisión está motivada también por razones políticas, luego de más de treinta años de compromiso con la vida institucional local y provincial.

La legisladora enfatizó la necesidad de priorizar a su familia, especialmente tras haber contado con su apoyo durante su trayectoria política. Además, subrayó que la función pública demanda una dedicación completa y que no considera adecuado mantener su banca sin el compromiso necesario, por lo que presentó una renuncia que calificó como «indeclinable».

Caminoa también manifestó su respaldo al proyecto político de Despierta Chubut y la gestión del gobernador Torres, valorando el esfuerzo por reordenar la provincia en un contexto complejo. Destacó el acompañamiento de sus compañeros de bancada, del vicegobernador Gustavo Menna y de otros sectores políticos dentro de la Legislatura.

La incorporación de Liliana Giordiano permitirá conservar la estructura oficialista en el órgano legislativo, aunque la salida de Caminoa representa una pérdida significativa por su experiencia parlamentaria y su papel dentro del bloque Despierta Chubut.