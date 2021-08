Copa Argentina | Boca eliminó a River por penales

Boca eliminó a su clasico rival por la via de los penales y ahora jugará ante Patronato de Paraná.

El superclásico argentino se definió por penales tras la igualdad en 0 de River y Boca. Desde el punto penal los xeneizes fueron más certeros y se quedaron con el pasaje a 4tos de final de Copa Argentina al ganar 4-2.

El juego en los 90 practicamente no tuvo situaciones. Boca no inquietó a Armani y River estuvo más cerca pero no concretó.

En la ejecución de penales, en River fallaron Álvarez (atajó Rossi) y Romero (desviado). Boca anotó los 4 que pateó.