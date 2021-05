Copa Liga Profesional: Racing venció por penales a Vélez y está en semifinales

Tras un empate sin goles, la Academia le ganó 4 a 2 al equipo de Liniers y lo dejó afuera de la definición de la Copa Liga Profesional. Ahora espera al ganador del superclásio. Tras la victoria en el Amalfitani, Juan Antonio Pizzi dijo que mantiene «la misma tranquilidad y convencimiento» sobre sus dirigidos.

Racing Club venció este domingo a Vélez por 4-2 en la definición de penales, tras haber igualado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, y pasó a las semifinales de la Copa Liga Profesional

La Academia espera al ganador del superclásico que animarán más tarde Boca y River en la Bombonera.

Al termino del partido, director técnico de Racing Club, Juan Antonio Pizzi, aseguró que la flamante clasificación para las semifinales de la Copa de la Liga Profesional «no cambia nada» sobre su futuro en el club, que fue puesto en duda desde el inicio del proceso por algunos malos resultados.

El entrenador afirmó que mantiene «la misma tranquilidad y convencimiento» sobre su propuesta al frente del plantel, luego de eliminar por penales a Vélez Sarsfield, número 1 de la fase regular, en el cruce de cuartos de final.

«Creemos mucho en lo que hacemos, somos honestos, responsables, tenemos convicción, trabajamos mucho y eso hace que tengamos los resultados que estamos consiguiendo», resumió Pizzi, cuyo equipo terminó el duelo ante Vélez con diez hombre tras las expulsión de Mauricio Martínez.

Después de la dura derrota ante River (5-0) en la Supercopa Argentina, Racing inició una recuperación con buenas perspectivas de avanzar a la fase final de la Copa Libertadores.

La continuidad de Pizzi en el club fue ratificada esta semana por el presidente Víctor Blanco, algo que el entrenador relativizó: «No me hace falta, ya hablé alguna vez de esa situación. Trabajo con mucha tranquilidad».

«No me canso de reconocer el esfuerzo que hacen mis jugadores, los resultados a veces son buenos y a veces no, pero nadie puede decir que no se esfuerzan. Ahora a descansar y pensar en el próximo partido», concluyó.

Racing visita este martes a San Pablo por el Grupo E de la Libertadores en un duelo de punteros que le otorgará el pase de ronda a su eventual ganador.