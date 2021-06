Cordillera | Hospital de Esquel colapsado: “No hay lugar para internar a pacientes no covid”

El nosocomio local continúa en situación crítica, con atención no solo en Terapia Intensiva, sino también en sala general y hasta en la guardia.

El Director del Hospital Zonal de Esquel, Sergio Cardozo, confirmó a Red43 que se continúan con el 100% de camas ocupadas en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.

En este contexto, indicó que «tenemos ocupación completa, con respirados en sala general y algunos también en la guardia».

«Seguimos en estado crítico en número de camas. En sala general también tenemos el 50% de ocupación»

Además, advirtió que «el sector no covid está ocupado por completo», aclarando que no hay lugar para internar a personas que no tengan covid.

«Hace un mes que no tenemos una baja en el número de internaciones; a pesar de que bajan los números de casos activos en la ciudad»