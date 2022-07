Cordillera | Nieva intensamente en Bariloche y ya desviaron cuatro vuelos a Neuquén

Rige un alerta meteorológico amarillo por intensas nevadas durante la mañana y se pronostican fuertes lluvias hacia la tarde y noche, por lo que también el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por precipitaciones. En tanto, debieron desviarse cuatro aviones por la situación del Aeropuerto y también hay complicaciones con las partidas. Este viernes estaban previstos 21 vuelos.



La principal ciudad de la Cordillera de Río Negro comenzó este viernes con una intensa nevada que se registra en varios puntos de la ciudad de manera copiosa y con acumulación, por lo que se debe transitar con extrema precaución.

La nieve llega justo en el inicio del fin de semana y en la despedida de las vacaciones de 16 provincias argentinas, entre ellas Río Negro y Neuquén.

«Se esperan valores de precipitaciones (nieve) acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó el organismo nacional que aseguró que las lluvias serán abundantes, de 60 a 80 milímetros.

En las calles y avenidas de Bariloche la nieve complica el tránsito. Hay despistes de vehículos por lo que se recomienda no salir en auto particular si no cuenta con elementos de seguridad para transitar como ruedas de nieve o cadenas.

Al menos cuatro vuelos que debían aterrizar esta mañana en el aeropuerto internacional de Bariloche fueron desviados a Neuquén debido a las condiciones climáticas de la cordillera. Además se canceló un servicio.

El reporte de Aeropuertos Argentina 2000 en la web indica que los vuelos de JetSmart que debían aterrizar a las 8:12 proveniente de Ezeiza y 9:36 desde Aeroparque; al igual que los dos servicios de Aerolíneas Argentinas que debían llegar desde Aeroparque a las 9 y a las 10, fueron desviados.

En tanto, Flybondi canceló el vuelo que debía aterrizar a las 8:55 proveniente de Ezeiza.

Como consecuencia de estos cambios, se generan inconvenientes con la partida de los aviones. Hay demoras en los vuelos de JetSmart de 8:52 y Aerolíneas de las 9, ambos con destino Aeroparque. Mientras que se mantiene la incertidumbre por los vuelos que debían partir en los aviones que fueron desviados.

El aeropuerto de Bariloche operó con normalidad durante la madrugada, hasta casi las 8 de la mañana, con el arribo de 5 vuelos. Durante la mañana se realizan tareas de despeje de nieve y hielo en pista.

Para este viernes estaba previsto el arribo de 21 vuelos procedentes de distintos puntos del país y uno desde Brasil.