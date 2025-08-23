Crece la imagen negativa de Milei tras los audios por presuntas coimas a funcionarios libertarios

La menciones negativas hacia el Presidente aumentaron 7 puntos respecto del promedio mensual. Este jueves alcanzó el pico de “59%” de comentarios negativos.

La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos respecto del promedio mensual luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno libertario.

Según un análisis de la conversación digital que realizó la consultora Ad Hoc, la negatividad digital respecto de Milei alcanzó ayer un pico de “59%” con relación al promedio mensual.

Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalla la consultora.

El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 hs” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo al informe, este jueves fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes agosto.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisa el análisis difundido este viernes y menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.