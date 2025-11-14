Crisis en San Lorenzo: Durísimo comunicado

Los futbolistas reclaman una deuda salarial desde agosto y exigen «condiciones laborales mínimas» ante «la falta de comida adecuada y la ausencia de servicios básicos en el vestuario».



Los jugadores de San Lorenzo explotaron en medio de la crisis institucional: reclamaron una deuda salarial desde agosto y exigen «condiciones laborales mínimas». Sin embargo, pocas horas después borraron los posteos en redes sociales, dieron marcha atrás y compartieron otro mensaje. Mientras, el conjunto de Damián Ayude está quinto en la Zona B y también en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Gastón Hernández, capitán del equipo, compartió el comunicado de todos los futbolistas a través de sus redes sociales. «Queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde el comienzo de la temporada», fue lo primero que manifestaron.

«Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, integramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional. A ello, se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron», detallaron.

A su vez, remarcaron que han «sido pacientes, responsables y respetuosos» y que siguen «entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible». De todas formas, consideran que llegó «el momento de alzar la voz nuevamente».

«No se trata sólo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria», afirmaron. Y sentenciaron: «Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado».

Luego del revuelo por el explosivo comunicado, a las pocas horas los futbolistas dieron marcha atrás y borraron los posteos. A su vez, difundieron otro mensaje, en el que mencionaron al Chiqui Tapia, quien está muy involucrado para intentar resolver el caos del Ciclón: «Los jugadores del plantel profesional, entendiendo el impacto del comunicado emitido hace unas horas, queremos manifestar que hemos cometido una imprudencia, omitiendo destacar los esfuerzos del club como el apoyo y acompañamiento del presidente Claudio Tapia, quien se interiorizó de nuestra situación».

En medio de la crisis institucional, las inhibiciones de FIFA por deudas y la incertidumbre sobre el futuro dirigencial (es una incógnita qué puede suceder con Marcelo Moretti), los jugadores de San Lorenzo expresaron su bronca por la delicada situación del club. De todas formas, el plantel se entrenó con normalidad este miércoles y se espera que así continúen durante la semana.

El Ciclón marcha quinto en la Zona B, con 23 puntos, a 2 de Vélez (cuarto) y 2 unidades por encima de River (el sexto). En la última fecha, recibirán a Sarmiento de Junín, este sábado a las 19.15. Por otra parte, en la Tabla Anual, quedaron séptimos, con 50, en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.