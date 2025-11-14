Cholila será sede de la Jornada Nacional de Equinoterapia en diciembre

El encuentro, organizado junto a Equinoterapia El Zorzal, ofrecerá capacitaciones y actividades asistidas con caballos el 13 y 14 de diciembre.

En el marco del aniversario de Cholila, se llevará a cabo la Jornada Nacional de Terapia y Actividades Asistidas con Caballos, una propuesta formativa y comunitaria organizada junto a Equinoterapia El Zorzal, con el acompañamiento de diversas áreas municipales y provinciales.

El evento se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre en la localidad de Cholila, y estará dirigido a profesionales, familias y público general interesado en conocer más sobre los beneficios terapéuticos y educativos del trabajo con caballos.

La jornada incluirá espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y demostraciones prácticas. La inscripción previa tiene un valor de $30.000, y se encuentra abierta para participantes de toda la región y el país.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 2944 141683.