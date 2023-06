Cristina Kirchner y Daniel Scioli se reunieron en el Senado

El embajador en Brasil arribó al Senado para dialogar con la exmandataria luego del dramático cierre de listas que lo obligó a bajar su precandidatura presidencial.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió este miércoles en el Senado con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, luego del tenso cierre de listas de Unión por la Patria (UxP).

«Fue una buena reunión, nunca he tenido problemas con ella. Es una persona con alto sentido de la responsabilidad», expresó el exprecandidato al salir del cónclave. Minutos antes, Cristina había recibido a Sergio Massa, quien encabezará la lista de unidad en el oficialismo.

Por su parte, la titular del Senado escribió en su cuenta de Twitter: «Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer».

El encuentro entre ambos se produjo tras la charla que mantuvieron el domingo por la noche, según contó la propia vicepresidenta el lunes por la tarde en un acto en aeroparque.

«Anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo, siempre. Tuvimos una charla excelente. No voy a repetir lo que hablamos, pero algunas cosas ya salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que voy a obviar la tarea de contar lo que hablamos, pero quiero decirles que parte de esto también se debe a una suerte de intervención que hay. ¿Por qué está este escenario en nuestro espacio político?», relató Cristina.

Mañana Daniel Scioli visitará a Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. El actual ministro de Economía también estuvo esta tarde en diputados, reunido con Cecilia Moreau y Mónica Litza, en la previa por la definición de las definiciones con el FMI.