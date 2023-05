Cristina sobre las elecciones: “Lo importante es entrar al balotaje”

La Vicepresidenta respaldó a Sergio Massa, apuntó contra la Corte Suprema y volvió a hablar de «proscripción».

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este jueves que las próximas elecciones presidenciales serán «atípicas» y que lo importante será «entrar al balotaje».

«Estamos antes un momento difícil, pero creo que van a ser elecciones atípicas, de tercios. Lo importantes más que el techo es el piso, porque lo importante es entrar al balotaje. El nuevo tercio es la bronca», expresó Cristina durante una entrevista con el canal C5N.

«Va a ser una campaña difícil. En Argentina, todo es difícil», resumió Fernández de Kirchner. «Ganar las elecciones depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos y las argentinas vivieron mejor», explicó.

En ese sentido, continuó: «No hablemos con nombre y apellido, porque si no hay tendencia a adjetivar. En 2019 la gente tenía memoria de cómo había vivido hasta 2015 y lo que fueron los años macristas».

«Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer. El FDT obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos», indicó.

Y deslizó a modo de crítica: «En nuestra campaña del Frente de Todos, hasta las PASO, la desarrollábamos, nos reuníamos en el Instituto Patria. Después empezaron a estallar otras voces, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos. Fue un error, se lo dije en ese momento a Alberto. Fui 8 años presidenta y te invito que busques algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. No se trata de si ayudaba o no ayudaba. No vamos a ahondar sobre el pasado que no vale la pena».

EL ELOGIO A SERGIO MASSA Y EL PEDIDO DE REVISAR EL ACUERDO CON EL FMI

Tras ser consultada por la crisis económica, Fernández de Kirchner reconoció que «Massa agarró una papa caliente».

«Estamos con dificultades, necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares. Solamente entre FMI, acreedores privados, que fue la deuda que se reestructuró, de las provincias y deuda privada», analizó.

Frente a ese contexto, volvió a pedir por un acuerdo que involucre a todos los partidos políticos.

«Yo lo que creo es que es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria. En qué hacemos con la economía bimonetaria», sostuvo.

«El FMI es una dificultad que tenemos que superar. Ellos toman el timón y eso trae consecuencias», consideró.

CRÍTICAS A LA JUSTICIA

«A partir de diciembre de 2015 ya había habido atisbos de una judicialización creciente de la política y de la gestión de gobierno que luego se acentuó con lo que todos conocemos y que en estos días está a la vista de todo el mundo: el partido judicial».

«El Poder Judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente del debilitamiento del peronismo asociado claramente a Juntos por el Cambio. Se vio cuando pasó lo de Lago Escondido. Es como la infidelidad, alguien puede sospechar de otro y a lo mejor sabe, pero una cosa es verlo y otra suponerlo”.

«Es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático».

LA RATIFICACIÓN DE NO SER CANDIDATA

«Está muy claro lo que dije. La palabra de una persona que ha sido dos veces presidenta debe ser tomada con responsabilidad. No me manejo hormonalmente, siempre con neuronas».

«Si yo tuviera que hacer un archivo de dirigentes y las cosas malas que dijeron de mi, podría quedarme solo y confiar en Máximo (Kirchner), Wado (De Pedro), Andrés Larroque y no muchos más».

«Yo ahora estoy en libertad condicional para cualquier cosa que quiera hacer».

«Este año voy a cumplir el papel de siempre, el de una militante política. Lo único que me queda por hacer en la política es militar toda la vida».

LA FÓRMULA PRESIDENCIAL EN 2019

«Había asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a todas las fuerzas. Fue una buena estrategia».

«Las decisiones no pueden ser juzgadas cuatro años después sino en el momento en el que lo hiciste. Después depende de la gestión. No quiero ser injusta pero advertí de algunos problemas».

«Si Macri lograba la reelección después de que lo que pasó en el país, hubiese sido una verdadera catástrofe».

CRISTINA SOBRE SUS HIJOS, MÁXIMO Y FLORENCIA

«Máximo es grande, no depende de mí. Pero mi hija Florencia sí».

«Florencia es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología. Ella me necesita a mí y si a mí me pasara algo ella sufriría mucho. Podría agravarse su patología».