Las lágrimas de Johnny Depp al ser ovacionado de pie durante 7 minutos

El actor reapareció en el Festival de Cannes tras más de 4 años alejado por el juicio que le inició su ex mujer.

Johnny Depp reapareció en la escena pública al presentarse en el Festival de Cannes 2023 para acompañar a “Jeanne du Barry”, la película en la que interpreta a Luis XV.

Si bien fue muy aplaudido en la alfombra roja, el film dirigido por Maïwenn fue muy bien recibido por el público y Depp se llevó una ovación de pie que duró 7 minutos, que ocasionó que se emocionara hasta las lágrimas.

Para la directora también fue muy emocionante porque creyó en el actor y lo convocó ni bien había terminado el juicio con su ex, Amber Heard, que comenzó en 2018 a raíz de una publicación en la que acusó al actor de violencia doméstica y todo tipo de abusos.

A raíz de esta denuncia, se le cerraron muchas puertas al actor en Hollywood. Lo apartaron de varios proyectos, como «Piratas del Caribe y Animales fantásticos y donde encontrarlos».

Permaneció cuatro años alejado de la pantalla grande hasta que terminó el juicio en el que finalmente su ex tuvo que indemnizarlo por haber declarado con “malicia”.

La directora Maïwenn Le Besco lo convocó para interpretar a Luis XV en «Jeanne du Barry», que habla sobre el reinado de Luis XV en Francia, que duró 59 años y marcó una época en cuanto a lo cultural y artístico.

Si bien Depp fue ovacionado, también hubo algo de controversia. “Si tu apoyas a Cannes, apoyas a los depredadores”, publicaron en sus redes sociales los seguidores de Heard.

El organizador del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, tuvo que dar explicaciones: “Esta (polémica) surgió una vez que se anunció la película en Cannes, porque todo el mundo sabía que Johnny había hecho una película en Francia. No sé por qué lo eligió, pero es una pregunta que deberían hacerle a Maiwenn. Por lo demás, soy la última persona que puede hablar de todo esto. Si hay una persona en este mundo que no encontró el menor interés en este juicio tan publicitado, soy yo. No sé de qué va. Johnny Depp sólo me importa como actor”.

Por su parte, el actor dio su parecer durante la conferencia de prensa posterior a la proyección del largometraje: “¿Me sentí boicoteado por Hollywood? Tendrías que no tener pulso para sentir como ‘No, nada de esto está pasando. Es una broma extraña’. Cuando te piden que renuncies a una película que estás haciendo por algo que es simplemente una función de vocales y consonantes flotando en el aire, sí te sentís boicoteado».

“No me siento boicoteado por Hollywood porque no pienso en Hollywood. Es un momento extraño y divertido en el que a todos les encantaría poder ser ellos mismos, pero no pueden. Deben alinearse con la persona que está frente a ellos. Si querés vivir esa vida, te deseo lo mejor”, aseguró. (NA)