¿Cuál es la postura de Chubut sobre los extranjeros que usan la salud pública?

El ministro de Salud, Sergio Wisky opinó sobre este tema y dejó en claro su postura.

El caso de la mujer boliviana que se negó a pagar la asistencia de parto en un hospital de Orán, en Salta, reavivó la polémica en todo el país sobre quién cubre los costos de los extranjeros que utilizan el sistema sanitario. ¿Cómo funciona este mecanismo en la provincia?

Chubut pide que sus ciudadanos y los argentinos en general, reciban en el extranjero el mismo trato que en la provincia se les da a los viajeros y pobladores de países limítrofes, que vienen a atenderse en los hospitales y centros de salud provinciales.

Así lo indicó el ministro de Salud, Sergio Wisky, al ser consultado sobre la polémica que se desató a nivel nacional con el caso testigo de una mujer boliviana a la que quisieron cobrarle 245.000 pesos en un hospital de Orán, Salta, donde tuvo a su hijo.

El titular de la cartea sanitaria marcó que la Constitución marca la igualdad de todos los habitantes que pisan el suelo argentino. Pero al mismo tiempo exigió que ese mismo principio aplique también para los chubutenses que sufren algún problema de salud en el extranjero.

“Le tenemos que dar cobertura por Constitución. No es lo mismo cuando un argentino viaja a Bolivia ahí le cobran todo; si no se puede cobrar por lo menos que haya reciprocidad. Hoy no es así. Nos pasa en Chile que el ciudadano nuestro, paga todo o el sistema se tiene que hacer cargo de alguna manera”, comparó.

Sin ánimo de polemizar en un tema sensible como la salud, Wisky dejó en claro que “lo peor es no atender a una persona que lo necesita, pero tampoco que suceda un subsidio a países que no están cubriendo bien a sus ciudadanos. Cancillería debería trabajar un poco más en eso”.

CHUBUT, PIONERA

Desde hace unos años, Chubut firmó un convenio con Chile por el cual el sistema sanitario del país trasandino, se hace cargo de pagar las contraprestaciones por los ciudadanos chilenos que se atienden en Esquel, Lago Puelo o Río Pico, entre otras localidades donde hay demanda.

“Se hizo un convenio con un arancelamiento, se acuerdan las prestaciones y las delegaciones que hace el propio sistema chileno y da muy buenos resultados”, valoró Wisky que este mecanismo ya viene aceitado.

“Chile paga muy bien tomografías, medicamentos, intervenciones quirúrgicas con aranceles que superan a veces algunas veces a las obras sociales de Chubut”, reconoció.

En esta línea, el ministro de Salud adelantó que la idea es replicar este sistema que funciona con los extranjeros en todas las localidades de la provincia.

“Hablamos con el cónsul en Rawson para ver si se puede hacer en toda la provincia. Vamos avanzando en el cuidado de los ciudadanos chilenos que están acá para que el sistema público de Chile tribute por ellos y nos pague a nosotros”, concluyó.