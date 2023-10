Cuándo sería el balotaje en caso de que las elecciones 2023 no se definan en primera vuelta

Las generales para definir nuevas autoridades nacionales y en algunas provincias y municipios se realizaron este domingo 22 de octubre.

Las elecciones generales se llevarán adelante este domingo 22 de octubre entre los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda). En caso de que ninguna fórmula alcance los votos necesarios, se realizará una segunda vuelta, también conocida como balotaje.

Qué es el balotaje

El balotaje fue implementado en Argentina en 1995, un año después de la reforma de la Constitución Nacional. Los artículos 97 y 98 de la Carta Magna señalan que un presidente asume su cargo cuando su fórmula consigue:

Más del 45 % de los votos afirmativos;

Al menos 40% de los votos y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto a la fórmula que le siguen.

En caso de que ninguna de las condiciones se cumpla, se realizará una segunda vuelta, la cual tendrá que llevarse a cabo los próximos 30 días a partir de la última elección, según el artículo 96 de la Constitución.

Cuándo sería el balotaje en caso de que haya

Un posible balotaje se realizará a casi un mes de las elecciones generales: el 19 de noviembre, según la Cámara Nacional Electoral.

Dónde voto en las elecciones generales

Es necesario seguir estos pasos para saber dónde votar en las elecciones generales 2023:

Ingresar a la página web de la Justicia Nacional Electoral.

Escribir el número de DNI, seleccionar el género y la provincia.

Enviar la consulta y luego el sistema indicará la localidad donde se vota, el circuito y la sección además de la mesa.

¿Con qué documento puedo votar en las Elecciones 2023?

Se puede votar con cualquiera de los siguientes documentos con el último ejemplar emitido:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

Tarjeta del DNI libreta celeste

Nuevo DNI tarjeta: es autorizado para votar aunque contenga la leyenda “no válido para votar”

Qué pasa si no voy a votar en las elecciones generales

Las personas de entre 18 y 70 años que no voten en las elecciones generales tendrán un lapso de 60 días para justificar su ausencia, de lo contrario deberán pagar una multa en el Banco Nación y no podrán realizar trámites en diferentes áreas públicas, ni tampoco desempeñar cargos públicos durante tres años desde la elección.