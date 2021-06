¿Cuánto se ahorra con los nuevos cambios en Ganancias?

Ante la modificación del impuesto, el Estado transferirá de manera directa más de 47 mil millones de pesos al bolsillo de los trabajadores y jubilados.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, adelantó ayer que este martes se estará firmando la reglamentación de la ley que modificó el Impuesto a las Ganancias de modo de que la mejora en los salarios de los trabajadores ya se sienta con el sueldo de junio.

La propuesta impulsada por el presidente de Diputados, Sergio Massa, elevó el mínimo no imponible a 150 mil pesos de salario bruto y permitió que más de 1,2 millones de trabajadores y jubilados dejen de tributar este año.

El impacto de la medida implica una transferencia directa al bolsillo de los trabajadores y jubilados de más de 47 mil millones de pesos que se prevé ayudarán a dinamizar la economía al trasladarse casi de inmediato al consumo.

¿CUANTO VAS A AHORRAR?

Si gana 110 mil pesos netos la retención por Ganancias superaba los 5.500 pesos que ahora también se ahorrará cada mes.

Para el caso de los trabajadores sin hijos con ingresos por 130 mil pesos el ahorro mensual llega a los 11 mil pesos.

En tanto para aquellos que tienen una remuneración bruta de 150 mil se ahorrarán 17 mil pesos mensuales. Esto implica una suerte de aumento salarial del 11,3%

En el caso de los casados con dos hijos menores, con un sueldo neto de 110 mil (unos 132.500 pesos brutos), el descuento de Ganancias es de casi mil pesos por mes que dejará de tributar.

Los trabajadores con dos hijos con sueldo de bolsillo de 130 mil pesos se ahorrarán 5 mil pesos por mes mientras que aquellos que perciben un salario de 150 mil pesos ahora se ahorrarán 10 mil pesos cada mes.

Macró del Pont destacó hoy además que de ahora en más sólo «uno de cada diez trabajadores» pagará este impuesto, y en razón de su efecto retroactivo, se va a «devolver en cinco cuotas» lo descontado desde enero pasado.

LAS CLAVES DE LA REFORMA

Los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos no pagan más Ganancias.

Los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas no pagan Impuesto a las Ganancias.

Los ex presidentes y vicepresidentes pagarán Ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

La ley tiene vigencia al primero de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año en cinco cuotas iguales y consecutivas.

El aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos no pagará impuesto a las ganancias

El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar impuesto a las ganancias por las guardias u horas extras

Los gastos de guardería hasta tres años no pagarán ganancias hasta un tope anual de 67 mil pesos.

Se duplicó la exención por hija o hijo discapacitado que era de 78.833 pesos y se eliminó el tope de edad.

Los bonos productivos no pagarán ganancias hasta un tope del 40% de la ganancia.

Los trabajadores de la recolección no pagarán ganancias por las horas extras.

Se podrá deducir de Ganancias herramientas educativas de los trabajadores asalariados.

Se permitirá la deducción por concubino cualquiera fuera su sexo.

La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación no pagará el impuesto a las Ganancias.

Se mantuvo el incremento del 22% del plus patagónico en el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la región.

Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán Ganancias pero la AFIP estableció las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).

El personal de las Fuerzas Armadas no pagará Ganancias por los suplementos por título, zona desfavorable o desarraigo.