Cuti Romero renueva con Tottenham hasta 2029 y asume la capitanía

El defensor argentino, pretendido por Atlético de Madrid, firmó su extensión de contrato con los Spurs y fue confirmado como líder del equipo.

Uno de los rumores más fuertes durante el mercado de pases tuvo como principal protagonista a Cristian Romero. Lo que parecía ser una inminente salida de Tottenham para emigrar a Atlético de Madrid, finalmente no se concretó y el futbolista se quedó en Londres. En ese contexto y ni bien comenzó la temporada, el defensor tomó una contundente decisión que generó revuelo.

Si bien Diego Simeone había expresado en reiteradas ocasiones su deseo de contratar al zaguero central campeón del mundo en Qatar 2022, el conjunto inglés no cedió en las pretensiones económicas y se negó a dejarlo salir. Por ese motivo, Cuti no abandonó la institución y permaneció bajo las filas de los Spurs, donde viene de conquistar un título internacional hace pocas semanas.

Lo cierto es que Romero renovó su contrato con Tottenham. A partir de este momento, el jugador argentino extendió su vínculo con vigencia hasta el 30 de junio de 2029, lo que significa un claro mensaje de cara al futuro inmediato y a mediano plazo. El convenio ya fue firmado por las partes, por lo que ya es oficial que está ligado al club londinense por varias temporadas más.

Un dato importante a mencionar es que los Spurs optaron por otorgarle la cinta de capitán hace algunas semanas, con el objetivo de consolidarlo como principal referente del plantel y líder del proyecto futbolístico. Ahora, bajo las estrictas órdenes de Thomas Frank, el zaguero central es una pieza mucho más fundamental en el equipo que lo que ya era en tiempos anteriores.

Vale recordar que Romero arribó a Tottenham a mediados de 2021 en condición de préstamo por una temporada, procedente desde Atalanta. Luego de un año superlativo, los británicos desembolsaron 52 millones de euros para hacer definitivo el fichaje y quedarse con el oriundo de Córdoba como titular indiscutido y dueño absoluto de la defensa del elenco inglés.

Desde su llegada a la institución, Cuti disputó un total de 126 partidos oficiales con los Spurs, entre los que consiguió convertir 8 goles y repartir 3 asistencias. Además, recibió 33 tarjetas amarillas y sumó 4 expulsiones. No solo eso, sino que a nivel colectivo también se consagró campeón de la UEFA Europa League 2024/25 tras vencer 1-0 a Manchester United en la final.

Cuti Romero, citado a la Selección Argentina

Este lunes por la mañana, Lionel Scaloni presentó la pre-lista de convocados de la Selección Argentina para los compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. Lo cierto es que Cuti Romero integra la nómina preliminar que publicó el entrenador, tal como suele hacerlo habitualmente, por lo que estará en ambos partidos mencionados anteriormente.