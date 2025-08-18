La lista de convocados de la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Scaloni publicó un listado preliminar de cara a los enfrentamientos contra Venezuela y Ecuador.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/rhuJLP7agX — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025

A falta de solamente dos semanas para que comience una nueva doble fecha FIFA, donde la Selección Argentina se medirá ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni publicó la primera lista de convocados. Si bien próximamente debe hacer un recorte definitivo, ya se conocen los jugadores que están dentro de la planificación.

El combinado nacional se enfrenta a sus pares por las jornadas 17 y 18, por lo que luego solo le quedarán dos compromisos por disputar en la recta final de la competición rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a la vez. Por eso, el entrenador estableció quiénes son los futbolistas que integran el radar del cuerpo técnico albiceleste.

Lo cierto es que Scaloni determinó la pre-lista con algunas sorpresas y otros nombres habituales. En principio, vale destacar la presencia de Lionel Messi, que ya dejó atrás la lesión muscular que lo marginó de las canchas durante algunos días en Norteamérica. Junto a él, también está Rodrigo De Paul, que es su nuevo compañero en Inter Miami y es una pieza fundamental del seleccionado.

Del fútbol argentino, están citados: Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. El mediocampista central continúa en los planes del entrenador, a pesar de haber vuelto a Boca en esta ventana de transferencias. Al mismo tiempo, los laterales también siguen bien considerados en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, aunque estén en River desde hace varios meses.

Hay algunas sorpresas en este llamado, que sorprendieron a todos. Julio Soler, Alan Varela y José Manuel López fueron incluidos en la pre-lista para ser parte del combinado nacional. El juvenil que da sus primeros pasos en la Premier League, se suma al volante de Porto y al delantero que transita un excelente presente en Palmeiras, donde acumula una buena cantidad de goles.

Además, cabe resaltar las presencias de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri. La flamante incorporación de Real Madrid empieza a ganarse un lugar fijo bajo las órdenes de Scaloni y el jugador de Manchester City recupera terreno. Ángel Correa, a pesar de que emigró a México, también permanece entre los nombres que suelen representar la camiseta albiceleste.

Otros protagonistas que ya se volvieron una costumbre, son: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que son parte importante de la columna vertebral. Pero el director técnico también sumó a jugadores que cambiaron de rumbo en este mercado de pases hacia otros clubes, como Thiago Almada y Walter Benítez.