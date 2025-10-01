Destacada participación de Epuyén en la Feria Internacional de Turismo 2025

Representantes locales presentan productos y atractivos de la Comarca Andina en Buenos Aires.



Desde la Municipalidad de Epuyén se informó que la localidad está presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2025, uno de los eventos más importantes del sector en el país.

Los representantes de turismo de la localidad y de la Comarca Andina comparten productos locales, información turística y la riqueza cultural, natural y comunitaria de la región, mostrando al mundo lo que ofrece Epuyén como destino.

El evento se constituye como un espacio clave para conectar destinos, culturas y experiencias, y la participación de Epuyén fortalece la promoción turística de la localidad a nivel nacional e internacional.